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ОРВИ и грипп — главные ошибки в лечении

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#простуда #ОРВИ #грипп #лечение
ОРВИ и грипп — главные ошибки в лечении

Медики указали на типичные заблуждения пациентов.

Применение антибиотиков при гриппе и ОРВИ без необходимости является самой серьезной ошибкой в лечении этих заболеваний, рассказал РБК терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, это — вирусные заболевания, а убить вирус антибиотиками невозможно — эти препараты назначают при бактериальных инфекциях. Антибиотики необходимо принимать только по назначению врача и только в случае присоединения к вирусной инфекции бактериальной.

Кроме того, не рекомендуется пытаться сбить невысокую температуру. Жаропонижающие можно принимать, только когда она поднимается выше 38 градусов. Если температура ниже 38-ми, то лучше «помочь организму обильным питьем», уточняет «Лента». Кондрахин призвал с осторожностью относиться к отхаркивающим препаратам, особенно при назначении их детям.

Врачи отмечают, что наиболее эффективным средством профилактики от гриппа и ОРВИ является вакцинация.
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#простуда #ОРВИ #грипп #лечение

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