В России
сегодня, 12:42
ОРВИ и грипп — главные ошибки в лечении
Медики указали на типичные заблуждения пациентов.
Применение антибиотиков при гриппе и ОРВИ без необходимости является самой серьезной ошибкой в лечении этих заболеваний, рассказал РБК терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, это — вирусные заболевания, а убить вирус антибиотиками невозможно — эти препараты назначают при бактериальных инфекциях. Антибиотики необходимо принимать только по назначению врача и только в случае присоединения к вирусной инфекции бактериальной.
Кроме того, не рекомендуется пытаться сбить невысокую температуру. Жаропонижающие можно принимать, только когда она поднимается выше 38 градусов. Если температура ниже 38-ми, то лучше «помочь организму обильным питьем», уточняет «Лента». Кондрахин призвал с осторожностью относиться к отхаркивающим препаратам, особенно при назначении их детям.
Врачи отмечают, что наиболее эффективным средством профилактики от гриппа и ОРВИ является вакцинация.
Кроме того, не рекомендуется пытаться сбить невысокую температуру. Жаропонижающие можно принимать, только когда она поднимается выше 38 градусов. Если температура ниже 38-ми, то лучше «помочь организму обильным питьем», уточняет «Лента». Кондрахин призвал с осторожностью относиться к отхаркивающим препаратам, особенно при назначении их детям.
Врачи отмечают, что наиболее эффективным средством профилактики от гриппа и ОРВИ является вакцинация.