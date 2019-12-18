В России
9 минут назад
Гуцериев называет ложь об обысках провокацией
Бизнесмена причислили к схеме по контрабанде нефти.
Холдинг "Сафмар", подконтрольный бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опроверг сообщения о проведении обысков в его квартирах и офисах. «Это неправда, не соответствует действительности», сказали ТАСС. Ранее в телеграмм-каналах появилась информация об обысках недвижимости Михаила Гуцериева в связи с контрабандой нефти.
Сам Гуцериев назвал сообщения об обысках провокацией. По данным телеканала Рен ТВ, сотрудники правоохранительных органов приходили в офис компании «ФортеИнвест» Саида Гуцериева, который расположен на Новослободской улице в Москве.
Группа "Сафмар" основана одним из крупнейших предпринимателей России Михаилом Гуцериевым. Промышленно-финансовая группа "Сафмар" - российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ретейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, медийные ресурсы (радиостанции и телеканалы).
Сам Гуцериев назвал сообщения об обысках провокацией. По данным телеканала Рен ТВ, сотрудники правоохранительных органов приходили в офис компании «ФортеИнвест» Саида Гуцериева, который расположен на Новослободской улице в Москве.
Группа "Сафмар" основана одним из крупнейших предпринимателей России Михаилом Гуцериевым. Промышленно-финансовая группа "Сафмар" - российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ретейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, медийные ресурсы (радиостанции и телеканалы).