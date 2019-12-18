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9 минут назад

Гуцериев называет ложь об обысках провокацией

23
#обыск #нефть
Гуцериев называет ложь об обысках провокацией

Бизнесмена причислили к схеме по контрабанде нефти.

Холдинг "Сафмар", подконтрольный бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опроверг сообщения о проведении обысков в его квартирах и офисах. «Это неправда, не соответствует действительности», сказали ТАСС. Ранее в телеграмм-каналах появилась информация об обысках недвижимости Михаила Гуцериева в связи с контрабандой нефти.

Сам Гуцериев назвал сообщения об обысках провокацией. По данным телеканала Рен ТВ, сотрудники правоохранительных органов приходили в офис компании «ФортеИнвест» Саида Гуцериева, который расположен на Новослободской улице в Москве.

Группа "Сафмар" основана одним из крупнейших предпринимателей России Михаилом Гуцериевым. Промышленно-финансовая группа "Сафмар" - российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ретейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, медийные ресурсы (радиостанции и телеканалы).
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#обыск #нефть

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