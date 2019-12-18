В России
17 минут назад
Из Украины запретили ввозить крахмал и макулатуру
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А также целый список медицинских товаров.
Правительство России расширило перечень товаров, ввоз которых запрещен с Украины, и перечень лиц, на которых распространяются санкции. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации, сообщает «Коммерсант».В Россию с Украины теперь нельзя ввозить: кукурузный крахмал; глюкозу, фруктозу, глюкозно-фруктозные сиропы, мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина; изделия медицинского назначения (воздуховоды, трубки из поливинилхлорида, силикона или другого полимерного материала, спринцовки из поливинилхлорида и др.); радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, котлы центрального отопления, части насосов жидкостных; макулатура и другие бумажные отходы. Запрет в отношении некоторых товаров будет отложенным — так, ограничение на поставку частей насосов не будет применяться в течение двух лет с момента вступления в силу постановления.
Также был расширен список граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции, уточняют «Известия». Под новые ограничения попали еще девять человек. Все они чиновники и депутаты Одесской области. При этом два человека были из списка исключены, сейчас в него входят около 570 человек.
С 1 января 2016 года Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Тогда же в ответ на антироссийские санкции стран Евросоюза Москва ввела продовольственное эмбарго против Киева. Украина ответила на это постановлением о запрете ввоза в страну товаров из России, после чего Киев многократно вводил новые пошлины в отношении России. 15 июля 2019 года Киев продлил запрет на ввоз товаров из России.
Также был расширен список граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции, уточняют «Известия». Под новые ограничения попали еще девять человек. Все они чиновники и депутаты Одесской области. При этом два человека были из списка исключены, сейчас в него входят около 570 человек.
С 1 января 2016 года Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Тогда же в ответ на антироссийские санкции стран Евросоюза Москва ввела продовольственное эмбарго против Киева. Украина ответила на это постановлением о запрете ввоза в страну товаров из России, после чего Киев многократно вводил новые пошлины в отношении России. 15 июля 2019 года Киев продлил запрет на ввоз товаров из России.
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