В России

17 минут назад

Из Украины запретили ввозить крахмал и макулатуру

45
#санкции
Из Украины запретили ввозить крахмал и макулатуру

А также целый список медицинских товаров.

Правительство России расширило перечень товаров, ввоз которых запрещен с Украины, и перечень лиц, на которых распространяются санкции. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации, сообщает «Коммерсант».В Россию с Украины теперь нельзя ввозить: кукурузный крахмал; глюкозу, фруктозу, глюкозно-фруктозные сиропы, мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина; изделия медицинского назначения (воздуховоды, трубки из поливинилхлорида, силикона или другого полимерного материала, спринцовки из поливинилхлорида и др.); радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, котлы центрального отопления, части насосов жидкостных; макулатура и другие бумажные отходы. Запрет в отношении некоторых товаров будет отложенным — так, ограничение на поставку частей насосов не будет применяться в течение двух лет с момента вступления в силу постановления.

Также был расширен список граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции, уточняют «Известия». Под новые ограничения попали еще девять человек. Все они чиновники и депутаты Одесской области. При этом два человека были из списка исключены, сейчас в него входят около 570 человек.

С 1 января 2016 года Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Тогда же в ответ на антироссийские санкции стран Евросоюза Москва ввела продовольственное эмбарго против Киева. Украина ответила на это постановлением о запрете ввоза в страну товаров из России, после чего Киев многократно вводил новые пошлины в отношении России. 15 июля 2019 года Киев продлил запрет на ввоз товаров из России.
45
#санкции

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ОРВИ и грипп — главные ошибки в лечении
#простуда #ОРВИ #грипп
ОРВИ и грипп — главные ошибки в лечении

2 минуты назад

В России
Гуцериев называет ложь об обысках провокацией
#обыск #нефть
Гуцериев называет ложь об обысках провокацией

9 минут назад

В России
«Яндекс» назвал темы годы
#итоги года
«Яндекс» назвал темы годы

29 минут назад

В России
Российский истребитель испытали в Сирии
#авиация #Сирия
Российский истребитель испытали в Сирии

36 минут назад

В России
Названы самые опасные алкогольные напитки
Названы самые опасные алкогольные напитки

вчера, 17:48

В России
Пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей
2
Пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей

вчера, 17:43

В России