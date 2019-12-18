В России

29 минут назад

«Яндекс» назвал темы годы

62
#итоги года
«Яндекс» назвал темы годы

Поисковик выявил самые популярные запросы.

«Яндекс» составил списки тем, которые оказались в центре внимания россиян в уходящем году, сообщает «Интерфакс». При расчетах использовались данные о запросах за период с 1 января по 12 декабря 2019 года.

Пользователей «Яндекса» интересовали выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, митинги и протестное голосование в Москве, катастрофа Superjet 100 в "Шереметьеве", ажиотаж вокруг "Зоны 51", переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск московских центральных диаметров и дело Ивана Голунова

Президент Украины Владимир Зеленский — самый частый поисковый запрос в 2019 году среди персон. Также пользователей интересовали Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Билли Айлиш, Али Эрсан Дуру, Любовь Соболь, Антон Батырев, Александра Никифорова и Михаил Кокляев.

В отдельный список были включены люди, новости о смерти которых вызвали всплеск интереса в поисковике "Яндекса". Среди таких: певица Юлия Началова, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), журналист Сергей Доренко, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, актер Алексей Булдаков и бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Единственным иностранцем в этом списке стал вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт, отмечает ТАСС.

Среди фильмов, лидировавших по числу запросов в поиске, целых шесть экранизаций комиксов, в том числе "Мстители: Финал" и "Капитан Марвел". На первом месте в топе кино - российская картина "Т-34". Самый популярный мультфильм года - римейк "Короля Льва". Согласно подсчетам его аналитиков, весь спортивный топ-3 заняли бои: Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, Александра Емельяненко против Михаила Кокляева, Федора Емельяненко против Райана Бейдера.
62
#итоги года

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