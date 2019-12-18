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36 минут назад
Российский истребитель испытали в Сирии
В небе опробовали новейший Су-57.
Минобороны РФ повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, все запланированные задачи успешно выполнены. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе, пишет ТАСС. Он отметил, что в целом авиационные соединения и воинские части в течение года получили 139 современных летательных аппаратов. Герасимов также заявил о плановом развитии сил общего назначения.
В феврале 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил журналистам, что два истребителя Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии, напоминает РИА Новости. Летом того же года член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности, депутат Владимир Гутенев, сообщил, что в Сирии прошли тестирование четыре Су-57. В конце 2018 года Минобороны впервые опубликовало видео полета Су-57 в воздушном пространстве этой страны.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее Минобороны заказало 76 истребителей. Первый серийный самолет должен поступить в вооруженные силы до конца 2019 года.
В феврале 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил журналистам, что два истребителя Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии, напоминает РИА Новости. Летом того же года член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности, депутат Владимир Гутенев, сообщил, что в Сирии прошли тестирование четыре Су-57. В конце 2018 года Минобороны впервые опубликовало видео полета Су-57 в воздушном пространстве этой страны.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее Минобороны заказало 76 истребителей. Первый серийный самолет должен поступить в вооруженные силы до конца 2019 года.