Общество
21 минуту назад
Реконструкцию станции аэрации вынесли на общественное обсуждение
Принять участие в оценке проекта сможет любой желающий.
17 января 2020 года в ДК «Городской» (поселок Тракторостроителей) состоится общественное обсуждение вопроса реконструкции муниципального предприятия «Липецкая станция аэрации». В обсуждении перспектив работы «ЛиСы» смогут принять участие все желающие совершеннолетние жители Липецка.
На обсуждение выносятся: реконструкция участка механической очистки, реконструкция здания решеток с приемной камерой, самих приемных камер, а также блока первичных отстойников с устройством там системы газоочистки. Заказчиком проведения общественных обсуждений выступила омская «Торгово-промышленная корпорация «Борнэо». Именно эта компания в ноябре выиграла тендер городского управления строительства на проектно-изыскательские работы по объекту «МУП «Липецкая станция аэрации». До конца декабря «Борнэо» должно провести оценку ситуации в «ЛиСе», то есть обследовать предприятие, выполнить инженерные изыскания, составить рабочий проект реконструкции. Именно его вынесут на общественные слушания. После корректировки проект пройдет государственную экспертизу, согласования, а также будет разработана смета мер, необходимых для реконструкции станции аэрации. За свои услуги эксперты из Омска получат свыше 7,5 млн рублей из городского бюджета.
Замечания и предложения по вопросу реконструкции станции аэрации до 17 января принимают в управлении Октябрьским округом администрации Липецка.
Цели разработки проекта реконструкции - снижение выбросов загрязняющих веществ от существующих источников МУП «ЛиСА», организация улавливания выбросов сероводорода и других дурно пахнущих веществ путем перекрытия емкостных сооружений с вентиляцией и системой очистки вентиляционных выбросов, реконструкция существующей вентиляционной системы грабельного отделения здания решеток и очистка вентиляционных выбросов.
Реконструкция МУП «ЛиСА» - часть муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы», а также непосредственное исполнение поручения правительства РФ в части принятия мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Липецке.
На обсуждение выносятся: реконструкция участка механической очистки, реконструкция здания решеток с приемной камерой, самих приемных камер, а также блока первичных отстойников с устройством там системы газоочистки. Заказчиком проведения общественных обсуждений выступила омская «Торгово-промышленная корпорация «Борнэо». Именно эта компания в ноябре выиграла тендер городского управления строительства на проектно-изыскательские работы по объекту «МУП «Липецкая станция аэрации». До конца декабря «Борнэо» должно провести оценку ситуации в «ЛиСе», то есть обследовать предприятие, выполнить инженерные изыскания, составить рабочий проект реконструкции. Именно его вынесут на общественные слушания. После корректировки проект пройдет государственную экспертизу, согласования, а также будет разработана смета мер, необходимых для реконструкции станции аэрации. За свои услуги эксперты из Омска получат свыше 7,5 млн рублей из городского бюджета.
Замечания и предложения по вопросу реконструкции станции аэрации до 17 января принимают в управлении Октябрьским округом администрации Липецка.
Цели разработки проекта реконструкции - снижение выбросов загрязняющих веществ от существующих источников МУП «ЛиСА», организация улавливания выбросов сероводорода и других дурно пахнущих веществ путем перекрытия емкостных сооружений с вентиляцией и системой очистки вентиляционных выбросов, реконструкция существующей вентиляционной системы грабельного отделения здания решеток и очистка вентиляционных выбросов.
Реконструкция МУП «ЛиСА» - часть муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы», а также непосредственное исполнение поручения правительства РФ в части принятия мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Липецке.
Сергей 13
Горожанка