Общество

21 минуту назад

Реконструкцию станции аэрации вынесли на общественное обсуждение

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#ЛиСА #общественное обсуждение
Реконструкцию станции аэрации вынесли на общественное обсуждение

Принять участие в оценке проекта сможет любой желающий.

17 января 2020 года в ДК «Городской» (поселок Тракторостроителей) состоится общественное обсуждение вопроса реконструкции муниципального предприятия «Липецкая станция аэрации». В обсуждении перспектив работы «ЛиСы» смогут принять участие все желающие совершеннолетние жители Липецка.

На обсуждение выносятся: реконструкция участка механической очистки, реконструкция здания решеток с приемной камерой, самих приемных камер, а также блока первичных отстойников с устройством там системы газоочистки. Заказчиком проведения общественных обсуждений выступила омская «Торгово-промышленная корпорация «Борнэо». Именно эта компания в ноябре выиграла тендер городского управления строительства на проектно-изыскательские работы по объекту «МУП «Липецкая станция аэрации». До конца декабря «Борнэо» должно провести оценку ситуации в «ЛиСе», то есть обследовать предприятие, выполнить инженерные изыскания, составить рабочий проект реконструкции. Именно его вынесут на общественные слушания. После корректировки проект пройдет государственную экспертизу, согласования, а также будет разработана смета мер, необходимых для реконструкции станции аэрации. За свои услуги эксперты из Омска получат свыше 7,5 млн рублей из городского бюджета.

Замечания и предложения по вопросу реконструкции станции аэрации до 17 января принимают в управлении Октябрьским округом администрации Липецка.

Цели разработки проекта реконструкции - снижение выбросов загрязняющих веществ от существующих источников МУП «ЛиСА», организация улавливания выбросов сероводорода и других дурно пахнущих веществ путем перекрытия емкостных сооружений с вентиляцией и системой очистки вентиляционных выбросов, реконструкция существующей вентиляционной системы грабельного отделения здания решеток и очистка вентиляционных выбросов.

Реконструкция МУП «ЛиСА» - часть муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы», а также непосредственное исполнение поручения правительства РФ в части принятия мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Липецке.
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#ЛиСА #общественное обсуждение

Комментарии (2)

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Сергей 13

7 минут назад
Рабочий проект реконструкции 7,5 лямов,спесиалисты из Омска!В Липецке специалистов такого уровня,канешна,нет.Но на обсуждение они придут,верно?Как бы так помягче так этих единорастов назвать?
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Горожанка

9 минут назад
А что работающие специалисты не могут дать объективную оценку проекту? Или специалистов не осталось, все покинули ЛИСу по собственному желанию ?
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