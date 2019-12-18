В Липецке нашли «фирменную» одежду на 1 265 207 рублей

Директора магазинов привлекли к ответственности за поставку контрафакта.

Мировой судья СУ № 15 Советского района Липецка рассмотрела уголовное дело в отношении директора сети магазинов «Модный базар» и магазина «Четыре сезона». Мужчину уличили в попытке сбыта контрактной одежды.



Следствие выяснило, что директор магазинов создал сеть по поставке контрактных товаров в Липецк и Воронеж. Мужчина с 2016 по 2018 год привозил одежду и обувь с лейблами знаменитых производителей с рынков «Люблино» и «Садовод». Там директор магазинов закупался «Найками», «Рибаками», «Лакостами», «Адидасами» и «Шанелью» за копейки, потом эти товары с наценкой предлагали покупателям в Липецке и Воронеже. Преступная деятельность директора магазинов была пресечена 24 августа 2018 года сотрудниками правоохранительных органов. Они провели обыски и изъяли остатки партии контрафактной продукции. Ее стоимость оценили в 1 265 207 рублей 36 копеек.



Директор магазинов и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела. Мужчина принес официальные извинения, перечислил на счет представителей потерпевших — держателей лейблов по 15 000 рублей. С учетом того, что директор магазинов имеет постоянное место работы и ежемесячно получает более 100 000 рублей, ездит на «Тойота Камри» 2018 года выпуска, содержит мать, безработную жену и троих несовершеннолетних детей, суд принял решение о назначении мужчине штрафа. Директору магазинов придется заплатить 100 000 рублей, уголовное дело в отношении него прекращено.