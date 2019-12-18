Происшествия

сегодня, 10:00

В Липецке нашли «фирменную» одежду на 1 265 207 рублей

9 833
#одежда #обувь #контрафакт
В Липецке нашли «фирменную» одежду на 1 265 207 рублей

Директора магазинов привлекли к ответственности за поставку контрафакта.

Мировой судья СУ № 15 Советского района Липецка рассмотрела уголовное дело в отношении директора сети магазинов «Модный базар» и магазина «Четыре сезона». Мужчину уличили в попытке сбыта контрактной одежды.

Следствие выяснило, что директор магазинов создал сеть по поставке контрактных товаров в Липецк и Воронеж. Мужчина с 2016 по 2018 год привозил одежду и обувь с лейблами знаменитых производителей с рынков «Люблино» и «Садовод». Там директор магазинов закупался «Найками», «Рибаками», «Лакостами», «Адидасами» и «Шанелью» за копейки, потом эти товары с наценкой предлагали покупателям в Липецке и Воронеже. Преступная деятельность директора магазинов была пресечена 24 августа 2018 года сотрудниками правоохранительных органов. Они провели обыски и изъяли остатки партии контрафактной продукции. Ее стоимость оценили в 1 265 207 рублей 36 копеек.

Директор магазинов и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела. Мужчина принес официальные извинения, перечислил на счет представителей потерпевших — держателей лейблов по 15 000 рублей. С учетом того, что директор магазинов имеет постоянное место работы и ежемесячно получает более 100 000 рублей, ездит на «Тойота Камри» 2018 года выпуска, содержит мать, безработную жену и троих несовершеннолетних детей, суд принял решение о назначении мужчине штрафа. Директору магазинов придется заплатить 100 000 рублей, уголовное дело в отношении него прекращено.
9 833
#одежда #обувь #контрафакт

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дауж

17 минут назад
Пусть полюцаи сходят на рынок спутник и петровский там полно "контрактных" лейблов,модный базар отдыхает
ответить

В красном и Бледном

30 минут назад
Все Натурелле)))))
ответить

Народ

31 минуту назад
В продуктах ищите "контрафакт "! Пальвомое масло насовали , а пишут натуральное .или скрывают состав. Вот гле скрывается вред для народа !
ответить

Блин горелый

32 минуты назад
«Найки», «Рибаки», «Лакосты», «Адидасы» и «Шанели» были брендами, когда они производили высококачественную продукцию, а сейчас они производят ширпотреб, который часто хуже контрафакта! нормальному умному человеку эти лэйблы пофигу! Нормально выглядит, хорошо сидит, а остальное пусть волнует гламурную заднеприводную публику! Жаль мужика!
ответить

Берия

41 минуту назад
Вот был мастер-класс по плетению лаптей, недавно, к чему. Вот к тому что продавцов дешёвой обуви закрыть и всем плести лапти.
ответить

Епт

51 минуту назад
сёрфер, а это высер контрафактного журнашлюшки от48-го!
ответить

Любопытный

52 минуты назад
А продуктовые сети нам только натурпродукты продают? Или у них индульгенции от всевышнего?
ответить

сёрфер

53 минуты назад
а что это за сбыт "контрактной" одежды?
ответить

Ясь

сегодня, 10:05
Одевал, обувал. Зачем так жестоко поступили с ним
ответить

Еще в рубрике

На Московской в столкновении автомобиля и автобуса пострадала 48-летняя женщина
#авария #ДТП
1
На Московской в столкновении автомобиля и автобуса пострадала 48-летняя женщина

38 минут назад

Происшествия
24-летний грабитель напал на женщину в 9-м микрорайоне
#ограбление
5
24-летний грабитель напал на женщину в 9-м микрорайоне

сегодня, 08:53

Происшествия
«Мерседес» вылетел с дороги на улице Катукова и врезался в столб
#авария #ДТП
22
«Мерседес» вылетел с дороги на улице Катукова и врезался в столб

сегодня, 07:49

Происшествия
В Липецк сгорел очередной евроконтейнер
#поджог
41
В Липецк сгорел очередной евроконтейнер

вчера, 17:31

Происшествия
Пациентка выпала на дорогу из «скорой» - прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела
#здравоохранение
97
Пациентка выпала на дорогу из «скорой» - прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела

вчера, 17:16

Происшествия
Птицы в Ельце и Липецке погибли от крысиного яда
#птицы #гибель #отравление
20
Птицы в Ельце и Липецке погибли от крысиного яда

вчера, 15:19

Происшествия