Общество

21 минуту назад

Хочешь увольнения чиновника — поздравь его с Новым годом

4 385
#подарки #Новый год
Хочешь увольнения чиновника — поздравь его с Новым годом

Госслужащим напомнили о том, как правильно принимать подарки.

По информации источников GOROD48, во многих управлениях администрации региона и областных учреждениях начали сбор средств на подарки к Новому году для начальников. Такса разная. Так, госслужащие должны скинуться на подарок своему руководителю по 300 рублей, работники по 200 рублей, практиканты и стажеры — всего по 150 рублей. Что станет подарком для того или иного начальника— деньги в конверте или какой-то сувенир — пока секрет. Так или иначе, с учетом того, что обычно в управлениях числятся по 50-100 человек, начальников ждет явно приятный сюрприз стоимостью примерно в 15 000 рублей.

Вопрос о том, могут ли чиновники принимать подарки, даже от своих подчиненных, GOROD48 адресовал в пресс-службу администрации Липецкой области. Там ответили следующее:

«В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации напомнило государственным и муниципальным служащим о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий). Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

Получение должностными лицами подарков в других случаях является нарушением запрета, установленного законодательством РФ, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, если подарок расценивается как взятка, то и уголовную ответственность.

Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления, является нарушением установленного запрета. Воздерживаться стоит и от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также имущества, в том числе во временное пользование, так как получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено".

В администрации Липецкой области добавили, что процесс получения подарков в ведомстве, в принципе, никто не контролирует, и ситуация с презентами остается на совести сотрудника. Но любого чиновника всегда могут проверить. И привлечь к ответственности. Вплоть до увольнения.
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#подарки #Новый год

Комментарии (4)

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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

3 минуты назад
Поздравляем всех чиновников.
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сёрфер

4 минуты назад
что за смех) проверяйте не ситуацию с презентами а ситуацию с освоением бюджетных бабок)))
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Артурчик

10 минут назад
У меня денег не хватит - я хочу их всех уволить, до самого верха!
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яяаьь

10 минут назад
Поздравляем всех чиновников г Липецка ! От души !
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