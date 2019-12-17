«Выдержала мясорубку»: Светлана Воронина взяла «бронзу» Кубка России по дзюдо

Наша "звездочка" сверкнула в очень серьезных соревнованиях.

Воспитанница областной комплексной ДЮСШ Светлана Воронина (на фото вверху в белом кимоно) взяла «бронзовую» медаль в Кубке России по дзюдо, который завершился в Майкопе.

21-летней спортсменке пришлось пройти через настоящую «мясорубку», выдержав 5 схваток с сильнейшими дзюдоистками страны в весовой категории до 78 кг. Светлана выиграла 4 встречи и уступила лишь победительнице соревнований Жанаре Кусановой из Оренбурга.

В первой схватке Воронина североосетинской спортсменки Эланды Кабисовой (СКФО). Увы, но уже во второй встрече ей пришлось встретиться с Кусановой. Соперница была более опытная – 28 лет, в ее коллекции немало наград престижных турниров по самбо и дзюдо – например, «серебро» чемпионата мира по самообороне без оружия. Летом Жанара заняла 2-е место на Европейских Играх в Минске в соревнованиях по самбо, уступив в финале только местной спортсменке.

Молодой Ворониной пришлось нелегко, и в итоге она уступила. Для Светланы это поражение означало переход в так называемую утешительную сетку, где хватает претенденток, максимум, на 3-е место.

Липчанке пришлось в буквальном смысле расталкивать многочисленных соперниц, чтобы оказаться на пьедестале. Любопытно, что все три следующих поединка она провела с представительницами Москвы. Сначала победила Дарью Чибизову и Екатерину Токареву, а в поединке за 3-е место сошлась с неудачницей полуфинала Татьяной Ляпиной. К тому моменту Воронину было уже не остановить: уже в дебюте встречи она заработала оценку ваза-ари (по-японски – половина победы, прим.), а затем совершила второй бросок, окончательно позволивший ей выиграть схватку.

В финале продолжала «лютовать» Кусанова: сначала они с Мариной Букреевой из Красноярского края (СФО) обменялись бросками на «ваза-ари», любое следующее действие могло решить судьбу Кубка России. В итоге Жанара поймала соперницу на подсечку, и заработала второе победное «ваза-ари», посвятив «золотую» медаль своему 4-летнему сыну.







Только что Кусанова провела победный прием

Букреева получила «серебро», а «бронза» помимо Ворониной досталась и Тамаре Лищенко (Новосибирская область, СФО).





Пьедестал почета а весе до 78 кг. Светлана Воронина крайняя справа



Отметим, что Светлана Воронина, до этого успешно выступавшая на молодежном уровне, в этом году буквально ворвалась в число сильнейших взрослых дзюдоистов не только нашей страны. На ее счету в нынешнем сезоне выиграл этапа Кубка мира в испанской Малаге.

В Майкопе выступала и Анжела Алексанян, но в самой легкой весовой категории у женщин до 48 кг заняла 7-е место. В первой же схватке Анжеле выпало встречаться с будущей победительницей (карма такая у наших девушек на этом турнире?!) Мариной Персидской из Самарской области (ПФО). Поражение сразу отбросило Алексанян в утешительную сетку, где она одержала две победы и потерпела поражение, не добравшись до пьедестала.