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Липецкая вечЁрка: заветные талончики, видео Уваркиной и вопросы строительства
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 17 декабря.
«Записи нет, но можно купить место в очереди в ГИБДД у девочек». К этому сообщению насчет проблем с постановкой транспорта на учет читатели оставили около сотни комментариев. жительница Липецкой области Карина утверждает, что не может легально пробиться в ГИБДД, чтобы поставить свою новую машину на учет. В УГИБДД по Липецкой области готовы детально рассмотреть заявление женщины. Вместе с этим в ГИБДД рассказали, что постоянно мониторят посредников, то есть «девочек», о которых говорит Карина, и при необходимости возбуждают административное производство и сворачивают их бизнес. И проблем с записью, уверены в УГИБДД, у пользователей портала государственных услуг нет.
Не менее активно липчане комментировали то, что депутаты горсовета не будут обсуждать видео Евгении Уваркиной. Постоянная комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого городского Совета рассматривает поведение и моральный облик только депутатов. А мэр – не подчиненная горсовета, несмотря на то, что главу города выбирают именно парламентарии.
«Магазину «Красное&Белое» грозит солидный штраф». Это сообщение также оказалось сегодня в центре внимания. 4 июня этого года в магазине «Красное&Белое», расположенном на Стаханова, 63, выявлено несоблюдение условий хранения вина, установленных изготовителем. Компании грозит штраф до 300 000 рублей.
В Диком все же появятся высотки?Этот вопрос сегодня обсуждали в горсовете. Жителей Дикого вскоре пригласят на новые публичные слушания, на которых им расскажут о радужных перспективах расставания с их «землянками». Кстати, в решении депутатской комиссии с подачи Сергея Коваля указано, что мэрии рекомендовано перевести Дикое в зону малоэтажной застройки высотой до четырех этажей. Кроме того, депутаты рассмотрели обращение инициативной группы жителей микрорайона «Университетский», недовольных желанием мэрии предоставить зарезервированный под возведение многоуровневой автопарковки земельный участок под строительство двухподъездных жилых домов высотой от пяти до 24-х этажей.
Не менее активно липчане комментировали то, что депутаты горсовета не будут обсуждать видео Евгении Уваркиной. Постоянная комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого городского Совета рассматривает поведение и моральный облик только депутатов. А мэр – не подчиненная горсовета, несмотря на то, что главу города выбирают именно парламентарии.
«Магазину «Красное&Белое» грозит солидный штраф». Это сообщение также оказалось сегодня в центре внимания. 4 июня этого года в магазине «Красное&Белое», расположенном на Стаханова, 63, выявлено несоблюдение условий хранения вина, установленных изготовителем. Компании грозит штраф до 300 000 рублей.
В Диком все же появятся высотки?Этот вопрос сегодня обсуждали в горсовете. Жителей Дикого вскоре пригласят на новые публичные слушания, на которых им расскажут о радужных перспективах расставания с их «землянками». Кстати, в решении депутатской комиссии с подачи Сергея Коваля указано, что мэрии рекомендовано перевести Дикое в зону малоэтажной застройки высотой до четырех этажей. Кроме того, депутаты рассмотрели обращение инициативной группы жителей микрорайона «Университетский», недовольных желанием мэрии предоставить зарезервированный под возведение многоуровневой автопарковки земельный участок под строительство двухподъездных жилых домов высотой от пяти до 24-х этажей.
Перри мейсон
Перри мейсон
Перри мейсон
Балбес
Перри мейсон
Перри мейсон
Еллы Паллы
Перри мейсон