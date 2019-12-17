На заседании комиссии по вопросам ЖКХ была обозначена потребность многоэтажек в капитальном ремонте

Руководитель Фонда капитального ремонта Липецкой области Константин Востриков принял участие в заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В своем выступлении генеральный директор ФКР рассказал о том, что работа Фонда в 2019 году была перезагружена под лозунгом «качество и открытость» по самым важным направлениям. Осуществлена реализация приёма обращений граждан через Единую диспетчерскую службу, запущен совместный сервис для приема заявлений граждан в офисах МФЦ. В результате значительно сокращены сроки ответов на обращения граждан и снята проблема «не дозвона» в ведомство ФКР.



Важным изменением этого года стал пересмотр технических решений. Так, например, на большинстве объектов с ремонтом крыш в начале этого года были приостановлены работы и изменены технические решения, что с одной стороны повлекло за собой увеличение стоимости ремонтов, с другой – дало гарантии в более долгосрочной эксплуатации отремонтированных крыш.



Разработана и внедрена техническая политика, где регламентированы технологические решения и определены требования к материалам при проектировании и проведении строительно-монтажных работ. Эта мера позволит не только повысить качество капитального ремонта, но и стандартизировать применяемые решения для проектных и подрядных организаций для эффективного и прозрачного исполнения контрактов.

Члены комиссии активно задавали вопросы руководителю фонда, внося предложения, как по вопросам качества ремонта, так и по вопросам необходимого наращивания темпов ремонта.



— Бальзам на душу, что вы начали вести работу с УК, которые раньше были номинальными участниками и подписывали любое качество ремонта. Но вопрос про ремонт крыш. Вы не работаете с местным производителем, материалы привозят непонятно откуда. Мы отделываем крыши дорогим материалом, хотя есть местные производители, у которых дешевле. Но мы с упорством маньяков берем дорогие материалы. Есть проблемы и с отделкой фасадов домов. Люди смотрят на них и облизываются, но делают не всем, — отметил председатель парламента Игорь Тиньков.



Константин Востриков согласился, что раньше фасады домов делали не всегда по единым критериям, а также обозначил, что сейчас работа по планированию и ремонту фасадов ведется иначе. Что касается использования материалов местных производителей при капитальном ремонте, Константин Востриков отметил, что 90% кровли делают именно местные производители.



В рамках доклада генеральный директор ФКР обозначил и проблему дефицита средств на реализацию программы капитального ремонта. Предложения органов местного самоуправления по количеству домов на 2020 год превышает планируемый сбор средств. При том, что взнос на капитальный ремонт в нашем регионе значительно ниже взноса в соседних субъектах.



Сергей Ткаченко подчеркнул, что крайне важно в следующем году продолжать ускоренную программу по замене лифтов. Другие депутаты также указали на то, что еще много общежитий нуждаются в капитальном ремонте и практику ремонта домов такого типа, начатую в этом году, необходимо продолжать. Общий посыл от депутатского корпуса был на увеличение количества домов, где необходим капитальный ремонт, а также необходимого поиска решений покрытия финансового обеспечения данной потребности.



"PR"

