Общество

53 минуты назад

Ученики шести школ Липецка завтра останутся дома

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#карантин #школа
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Ученики шести школ Липецка завтра останутся дома

В образовательных учреждениях — частичный карантин.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, завтра, 18 декабря, на занятия не пойдут ученики 10-ти классов шести городских школ. На вынужденные каникулы из-за сезонного обострения заболеваемостью ОРВИ отправили классы в школах №№6, 38, 41, 42, 64 и 68. В школах №№ 6 и 41 на занятия не пойдут ученики двух классов, а в №68 — сразу трех.

На прошлой неделе в Липецкой области было зарегистрировано 5 956 случаев ОРВИ;  гриппа не выявлено. Показатели заболеваемости на неэпидемическом уровне как в среднем среди населения, так и во всех возрастных группах, отмечает региональное управление Роспотребнадзора. Доля жителей Липецка среди пациентов с ОРВИ составила 69%. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 78% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации составил 3,3%, что ниже среднемноголетнего показателя для этого периода года (4%).
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#карантин #школа
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Комментарии (3)

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Мамочка

2 минуты назад
Сколько можно закрывать классами, сразу все должны уходить на карантин, чтобы всякую бяку не хватать(((
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Родители

14 минут назад
Что ждёте пока все дети пневмонией заболеют, закрывайте всё школы
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Школьник

29 минут назад
Лучше бы все бы завтра остались дома, - вот это был бы тогда действительно настоящий карантин!
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