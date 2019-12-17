Ученики шести школ Липецка завтра останутся дома

В образовательных учреждениях — частичный карантин.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, завтра, 18 декабря, на занятия не пойдут ученики 10-ти классов шести городских школ. На вынужденные каникулы из-за сезонного обострения заболеваемостью ОРВИ отправили классы в школах №№6, 38, 41, 42, 64 и 68. В школах №№ 6 и 41 на занятия не пойдут ученики двух классов, а в №68 — сразу трех.



На прошлой неделе в Липецкой области было зарегистрировано 5 956 случаев ОРВИ; гриппа не выявлено. Показатели заболеваемости на неэпидемическом уровне как в среднем среди населения, так и во всех возрастных группах, отмечает региональное управление Роспотребнадзора. Доля жителей Липецка среди пациентов с ОРВИ составила 69%. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 78% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации составил 3,3%, что ниже среднемноголетнего показателя для этого периода года (4%).