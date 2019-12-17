В России
38 минут назад
Депутата «Единой России» подозревают в убийстве
Следствие считает, что пьяный парламентарий задушил своего друга.
В Следственном комитете Ярославской области сообщили, что задержали жителя Переславля-Залесского по подозрению в пьяном убийстве знакомого. Задержанный - глава фракции единороссов в городской думе Владимир Корнилов, уточняет «Интерфакс». По данным следствия, они вместе распивали спиртное и поссорились. 60-летний потерпевший был избит и затем задушен. Его тело с признаками насильственной смерти нашли 14 декабря в Троицкой Слободе.
Возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы. Задержанный находится в следственном отделе ОВД, уточняют РИА Новости. Есть данные, что имя убитого — Павел Чередников, он жил в частном доме с матерью и иногда подрабатывал таксистом. Знакомые охарактеризовали его как неконфликтного и спокойного человека. Корнилов по собственному желанию уже сложил полномочия депутата, а также объявил о выходе из фракции и политсовета «Единой России». Из самой партии его также исключат.
Возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы. Задержанный находится в следственном отделе ОВД, уточняют РИА Новости. Есть данные, что имя убитого — Павел Чередников, он жил в частном доме с матерью и иногда подрабатывал таксистом. Знакомые охарактеризовали его как неконфликтного и спокойного человека. Корнилов по собственному желанию уже сложил полномочия депутата, а также объявил о выходе из фракции и политсовета «Единой России». Из самой партии его также исключат.