В мире
44 минуты назад
Футболист расплакался из-за криков с трибун
Зозулю до слез обидели обвинения в нацизме.
Фанаты "Райо Вальекано" во время матча оскорбляли Зозулю, называя его "нацистом". Также игроку были посвящены оскорбительные баннеры, уточняют РИА Новости. Судье пришлось на несколько минут остановить игру, болельщики были предупреждены по громкой связи. После перерыва игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм в знак поддержки одноклубника. Министерство иностранных дел Украины осудило оскорбления в адрес украинского футболиста.
Испанская газета Marca после скандала вокруг украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули решила разобраться в истории конфликта форварда с фанатами "Райо Вальекано", пишет издание «Правда». Marca в попытке понять, почему футболиста называют нацистом, опубликовала статью под названием "Истоки конфликта межу "Райо" и Зозулей". Вспомнили о Зозуле то, что в начале войны на Донбассе он поддерживал так называемые добровольческие батальоны, которые не подчинялись официальным властям. Кроме того, Зозуля собирал деньги для украинской армии. Его футболка была продана на аукционе, а средства получила 25-ая аэромобильная бригада ВСУ (днепропетровская). Это формирование участвовало в боях на Донбассе летом 2014 года и в боях за донецкий аэропорт. Вспомнили футболисту фотографию, на которой он стоит на фоне портрета Степана Бандеры и "Правого сектора". Снимок выложил сам Зозуля в Facebook и подписал его так "Ох, и похожи!". Зозуля в 2017 году перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды из "Бетиса", однако фанаты "Райо" выступили против трансфера, настаивая на том, что 30-летний украинец придерживается неонацистских взглядов.
- Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку! - написал Зеленский в Facebook.
Испанская газета Marca после скандала вокруг украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули решила разобраться в истории конфликта форварда с фанатами "Райо Вальекано", пишет издание «Правда». Marca в попытке понять, почему футболиста называют нацистом, опубликовала статью под названием "Истоки конфликта межу "Райо" и Зозулей". Вспомнили о Зозуле то, что в начале войны на Донбассе он поддерживал так называемые добровольческие батальоны, которые не подчинялись официальным властям. Кроме того, Зозуля собирал деньги для украинской армии. Его футболка была продана на аукционе, а средства получила 25-ая аэромобильная бригада ВСУ (днепропетровская). Это формирование участвовало в боях на Донбассе летом 2014 года и в боях за донецкий аэропорт. Вспомнили футболисту фотографию, на которой он стоит на фоне портрета Степана Бандеры и "Правого сектора". Снимок выложил сам Зозуля в Facebook и подписал его так "Ох, и похожи!". Зозуля в 2017 году перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды из "Бетиса", однако фанаты "Райо" выступили против трансфера, настаивая на том, что 30-летний украинец придерживается неонацистских взглядов.
- Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку! - написал Зеленский в Facebook.