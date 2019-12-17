В России
54 минуты назад
Украина готовит России новые санкции
Киев анонсировал ужесточение принятых мер.
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Об этом говорится в постановлении кабинета министров Украины от 27 ноября этого года, опубликованном на сайте правительства, пишет ТАСС.
В частности, в документе говорится о том, что в течение месяца кабмин должен разработать и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины новые экономические ограничения против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России. Украинские власти планируют ввести санкции сроком на три года, уточняет «Лента». Отмечается, что они будут применяться в отношении организаций, зарегистрированных как в России, так и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
Обеспечение выполнения решения СНБО поручили Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции и Государственной службе финансового мониторинга.
В частности, в документе говорится о том, что в течение месяца кабмин должен разработать и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины новые экономические ограничения против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России. Украинские власти планируют ввести санкции сроком на три года, уточняет «Лента». Отмечается, что они будут применяться в отношении организаций, зарегистрированных как в России, так и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
Обеспечение выполнения решения СНБО поручили Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции и Государственной службе финансового мониторинга.