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Экипаж бомбардировщика спас мирное население от авиакатастрофы
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Пилоты отвели борт с неисправным двигателем от населенных пунктов и посадили его на грунт.
Экипаж дальнего бомбардировщика Ту-22 с отказавшим двигателем отвел машину от населенного пункта в Астраханской области. Пилоты смогли посадить машину на грунт, сообщили 17 декабря в Минобороны, сообщают «Известия». На земле разрушений нет. Борт получил повреждения, но их степень будет определять специальная комиссия, возгорание на самолете потушено.
Как отмечается, летчики не пострадали. Они самостоятельно покинули самолет и в настоящее время доставлены на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что полет бомбардировщика проходил без боекомплекта. Как уточнил ТАСС источник в оперативных структурах, авария произошла на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова за пределами городской территории. Сейчас решается вопрос об эвакуации бомбардировщика, место постоянной дислокации которого - аэродром в Калужской области.
Сверхзвуковой Ту-22 — советский тяжелый самолет, разработка которого началась в 1955 году. Эти машины должны были заменить в войсках дозвуковые бомбардировщики Ту-16, уже не способные эффективно преодолевать системы ПВО вероятного противника. Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 предназначены для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами, напоминает «Интерфакс».
Как отмечается, летчики не пострадали. Они самостоятельно покинули самолет и в настоящее время доставлены на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что полет бомбардировщика проходил без боекомплекта. Как уточнил ТАСС источник в оперативных структурах, авария произошла на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова за пределами городской территории. Сейчас решается вопрос об эвакуации бомбардировщика, место постоянной дислокации которого - аэродром в Калужской области.
Сверхзвуковой Ту-22 — советский тяжелый самолет, разработка которого началась в 1955 году. Эти машины должны были заменить в войсках дозвуковые бомбардировщики Ту-16, уже не способные эффективно преодолевать системы ПВО вероятного противника. Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 предназначены для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами, напоминает «Интерфакс».
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