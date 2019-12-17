В России

сегодня, 14:26

Экипаж бомбардировщика спас мирное население от авиакатастрофы

120
#авиакатастрофа
Экипаж бомбардировщика спас мирное население от авиакатастрофы

Пилоты отвели борт с неисправным двигателем от населенных пунктов и посадили его на грунт.

Экипаж дальнего бомбардировщика Ту-22 с отказавшим двигателем отвел машину от населенного пункта в Астраханской области. Пилоты смогли посадить машину на грунт, сообщили 17 декабря в Минобороны, сообщают «Известия». На земле разрушений нет. Борт получил повреждения, но их степень будет определять специальная комиссия, возгорание на самолете потушено.

Как отмечается, летчики не пострадали. Они самостоятельно покинули самолет и в настоящее время доставлены на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что полет бомбардировщика проходил без боекомплекта. Как уточнил ТАСС источник в оперативных структурах, авария произошла на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова за пределами городской территории. Сейчас решается вопрос об эвакуации бомбардировщика, место постоянной дислокации которого - аэродром в Калужской области.

Сверхзвуковой Ту-22 — советский тяжелый самолет, разработка которого началась в 1955 году. Эти машины должны были заменить в войсках дозвуковые бомбардировщики Ту-16, уже не способные эффективно преодолевать системы ПВО вероятного противника. Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 предназначены для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами, напоминает «Интерфакс».
120
#авиакатастрофа

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Депутата «Единой России» подозревают в убийстве
#убийство #Единая России #депутат
Депутата «Единой России» подозревают в убийстве

34 минуты назад

В России
Украина готовит России новые санкции
#санкции #международные отношения
Украина готовит России новые санкции

52 минуты назад

В России
В коттедже многодетной семьи нашли целый арсенал оружия
#изнасилование #оружие
В коттедже многодетной семьи нашли целый арсенал оружия

сегодня, 13:18

В России
Партию наркотиков на 6 млрд рублей нашли в аэропорту
#таможня #аэропорт #наркотики
Партию наркотиков на 6 млрд рублей нашли в аэропорту

сегодня, 13:12

В России
Депутат ответила на скандал с оскорблением бедных
#бедные #налог
Депутат ответила на скандал с оскорблением бедных

сегодня, 13:06

В России
Житель Перми устроил стрельбу из автомата в центре города
Житель Перми устроил стрельбу из автомата в центре города

вчера, 19:11

В России