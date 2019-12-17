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Тайна острова Пасхи раскрыта
Ученые разгадали секрет истуканов.
Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили решила загадку моаи — каменных истуканов на острове Пасхи (Рапа-Нуи). По словам автора исследования Джоанны Ван Тилбург, исследователи нашли научные доказательства того, что целью возведения истуканов было повышение урожайности земель острова. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org, сообщают «Известия».
Исследователи изучили два моаи в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в центральной части острова. Именно вулкан был источником материала для 95% каменных статуй, которых всего более 1 тыс. Территория являлась плодородным сельскохозяйственным центром, где выращивали бананы, колоказию и батат. По словам ученых, почвы в Рано-Рараку, вероятно, являлись самыми плодородными на острове. В сочетании с источником пресной воды работы в каменоломне сами по себе могли повысить качество почвы и улучшить производство продуктов питания. Грунт в карьере богат глиной, которая сформировалась в результате выветривания вулканической породы лапилли.Обнаруженные в каменоломне моаи не были предназначены для транспортировки и должны были остаться там. Исследователи считают, что каменные статуи «охраняли» священную природу карьера и способствовали производству сельскохозяйственной пищи, уточняет «Лента».
Остров Пасхи — одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев Рапануи, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи, напоминает РИА Новости. Эта цивилизация фактически исчезла с острова Пасхи еще до прибытия туда европейцев. Причинами этого считаются две вещи — истощение ресурсов в результате хищнического истребления лесов и животных полинезийцами и связанная с этим война между разными племенами аборигенов.
Исследователи изучили два моаи в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в центральной части острова. Именно вулкан был источником материала для 95% каменных статуй, которых всего более 1 тыс. Территория являлась плодородным сельскохозяйственным центром, где выращивали бананы, колоказию и батат. По словам ученых, почвы в Рано-Рараку, вероятно, являлись самыми плодородными на острове. В сочетании с источником пресной воды работы в каменоломне сами по себе могли повысить качество почвы и улучшить производство продуктов питания. Грунт в карьере богат глиной, которая сформировалась в результате выветривания вулканической породы лапилли.Обнаруженные в каменоломне моаи не были предназначены для транспортировки и должны были остаться там. Исследователи считают, что каменные статуи «охраняли» священную природу карьера и способствовали производству сельскохозяйственной пищи, уточняет «Лента».
Остров Пасхи — одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев Рапануи, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи, напоминает РИА Новости. Эта цивилизация фактически исчезла с острова Пасхи еще до прибытия туда европейцев. Причинами этого считаются две вещи — истощение ресурсов в результате хищнического истребления лесов и животных полинезийцами и связанная с этим война между разными племенами аборигенов.