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30 минут назад
Ученые назвали самое опасное спиртное
Список вредных алкогольных напитков составили в Британии.
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Профессор отметил, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола, доля которого обычно колеблется от 5% до 40%, уточняют «Известия». Легче всего опьянеть, по словам Сосабовски, от употребления хереса и портвейна. Напитки отличаются высоким содержанием алкоголя (около 20%) и быстрой всасываемостью. Кроме того, к сильному опьянению приводят виски и другие крепкие напитки. При этом из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка. Быстро опьянеть можно от игристых вин, из-за того что газация повышает всасываемость, рассказал исследователь. Профессор посоветовал пить водку, чтобы чувствовать себе "чуть менее скверно" на следующее утро.
Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в разговоре с RT назвал двусмысленными выводы ученого из Брайтонского университета Хала Сосабовски о том, что некоторые алкогольные напитки вызывают наибольшее похмелье. По его словам, важнее количество выпитого: злоупотребление даже самым дорогим алкоголем чревато негативными последствиями для организма.
Профессор отметил, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола, доля которого обычно колеблется от 5% до 40%, уточняют «Известия». Легче всего опьянеть, по словам Сосабовски, от употребления хереса и портвейна. Напитки отличаются высоким содержанием алкоголя (около 20%) и быстрой всасываемостью. Кроме того, к сильному опьянению приводят виски и другие крепкие напитки. При этом из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка. Быстро опьянеть можно от игристых вин, из-за того что газация повышает всасываемость, рассказал исследователь. Профессор посоветовал пить водку, чтобы чувствовать себе "чуть менее скверно" на следующее утро.
Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в разговоре с RT назвал двусмысленными выводы ученого из Брайтонского университета Хала Сосабовски о том, что некоторые алкогольные напитки вызывают наибольшее похмелье. По его словам, важнее количество выпитого: злоупотребление даже самым дорогим алкоголем чревато негативными последствиями для организма.