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37 минут назад
В коттедже многодетной семьи нашли целый арсенал оружия
Глава семьи подозревается в насилии над дочерью.
Стали известны подробности жизни религиозной семьи в Гатчинском районе Ленобласти, в которой глава семейства подозревается в системных изнасилованиях дочери. По версии следствия, он забирал её к себе в комнату со словами, что нужно сделать массаж. Стало также известно, что большинство из восьмерых детей родились в ванной и нигде не зарегистрированы. Все документы отец сжёг, а жену якобы обещал убить, если та расскажет о происходящем, сообщили 47news в Следкоме.
Как стало известно 47news, на двое суток задержан хозяин дома на улице Ополченцев в Химози, где жили восемь детей с 46-летним отцом Андреем Бовтом и 47-летней матерью по имени Светлана. Владельцем трёхэтажного особняка является 62-летний житель Петербурга - он работал с матерью ныне задержанного. И именно он открыл дверь полицейским 16 декабря. По уточнённым данным, поводом для визита стало сообщение из местного прихода, который посещала семья. Одна из прихожанок рассказала о том, что глава семейства насилует малолетнюю дочь.
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Гатчинском районе Ленинградской области, где нашли большое количество огнестрельного оружия, сообщает РИА Новости. На кадрах показана обстановка внутри трехэтажного коттеджа. Двухъярусные кровати в комнате завалены одеждой, а в одном из помещений установлена самодельная боксерская груша. Также на записи показано хранившееся оружие: автоматы и пистолеты, а также боеприпасы. Найденное отправлено на криминалистическую экспертизу. Управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) после обнаружения оружейного склада в доме многодетного мужчины.
Ранее следствие сообщило, что хозяин дома в период с 2012 года по сентябрь 2019 года неоднократно подвергал сексуальному насилию свою дочь, которой в настоящий момент 13 лет. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". В ближайшее время следствие выступит в суде с ходатайством об аресте фигуранта, сообщает «Интерфакс».
Как стало известно 47news, на двое суток задержан хозяин дома на улице Ополченцев в Химози, где жили восемь детей с 46-летним отцом Андреем Бовтом и 47-летней матерью по имени Светлана. Владельцем трёхэтажного особняка является 62-летний житель Петербурга - он работал с матерью ныне задержанного. И именно он открыл дверь полицейским 16 декабря. По уточнённым данным, поводом для визита стало сообщение из местного прихода, который посещала семья. Одна из прихожанок рассказала о том, что глава семейства насилует малолетнюю дочь.
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Гатчинском районе Ленинградской области, где нашли большое количество огнестрельного оружия, сообщает РИА Новости. На кадрах показана обстановка внутри трехэтажного коттеджа. Двухъярусные кровати в комнате завалены одеждой, а в одном из помещений установлена самодельная боксерская груша. Также на записи показано хранившееся оружие: автоматы и пистолеты, а также боеприпасы. Найденное отправлено на криминалистическую экспертизу. Управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) после обнаружения оружейного склада в доме многодетного мужчины.
Ранее следствие сообщило, что хозяин дома в период с 2012 года по сентябрь 2019 года неоднократно подвергал сексуальному насилию свою дочь, которой в настоящий момент 13 лет. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". В ближайшее время следствие выступит в суде с ходатайством об аресте фигуранта, сообщает «Интерфакс».