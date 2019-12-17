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44 минуты назад

Партию наркотиков на 6 млрд рублей нашли в аэропорту

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#таможня #аэропорт #наркотики
Партию наркотиков на 6 млрд рублей нашли в аэропорту

Груз задержали во «Внуково».

Крупную партию синтетического наркотика метадона задержали сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково». Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Наркотики следовали транзитом из Германии (Кельна) в Таджикистан. Запрещенные вещества были обнаружены в начале декабря сотрудниками таможенной службы. Из самолета были выгружены палеты с 2,4 тыс. литровых полимерных бутылок с бесцветной жидкостью, вес общего груза составил свыше 1,2 тонны (1235 киллограмов). На бутылках были наклеены этикетки с ложной информацией о содержимом. Так, согласно тексту этикеток, 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50%, т. е. 1 мл жидкости в реальности содержит более 500 мг метадона. Таможенники обнаружили их на складе хранения. Метадон не был предварительно задекларирован.

Внуковская таможня по факту обнаружения наркотиков возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).
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#таможня #аэропорт #наркотики

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