В России
49 минут назад
Депутат ответила на скандал с оскорблением бедных
Парламентарий якобы причислила их к уголовникам.
В сети раскритиковали депутата Госдумы от «Единой России» Ирину Гусеву, которая высказалась против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц, который бы облегчил финансовую нагрузку для малоимущих слоев населения. Парламентарий считает, что не целесообразно предоставлять такую возможность бывшим заключенным или тунеядцам. Некоторые интерент-пользователи посчитали, что таким образом Гусева сравнила малоимущих жителей России с уголовниками, пишет «Лента».
Ирина Гусева считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками. В комментарии РИА Новости Гусева отметила, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением начал распространяться только в начале этой недели. Она заявила, что политические оппоненты вырвали ее слова из контекста, так как в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом.
26 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, напоминают «Известия». Однако делать это нужно поступательно. В тот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ. В ноябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости взвесить все плюсы и минусы освобождения малообеспеченных граждан от уплаты 13-процентного НДФЛ. Он отметил, что необходимо обсудить, как это повлияет на бюджеты регионов. Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал тему установления критериев минимального дохода, не облагаемого налогом, «очень чувствительной».
Ирина Гусева считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками. В комментарии РИА Новости Гусева отметила, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением начал распространяться только в начале этой недели. Она заявила, что политические оппоненты вырвали ее слова из контекста, так как в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом.
26 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, напоминают «Известия». Однако делать это нужно поступательно. В тот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ. В ноябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости взвесить все плюсы и минусы освобождения малообеспеченных граждан от уплаты 13-процентного НДФЛ. Он отметил, что необходимо обсудить, как это повлияет на бюджеты регионов. Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал тему установления критериев минимального дохода, не облагаемого налогом, «очень чувствительной».