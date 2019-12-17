В мире

56 минут назад

Бывшему президенту вынесли смертный приговор

120
#госизмена

Экс-руководителя Пакистана ждет казнь.

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор. Вердикт был вынесен судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха. Сторона обвинения считает, что Мушарраф совершил госизмену, введя в Пакистане чрезвычайное положение в 2007 году перед тем, как суд успел оценить легитимность его переизбрания. Мушарраф признан виновным, пишет ТАСС.

По данным следователей, Мушарраф, занимавший пост главы Пакистана с 2001 по 2008 год, совершил государственную измену в 2007-м, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. Уголовное дело против Мушаррафа завели в 2013 году, это было инициативой правительства. В марте 2016-го, после того, как Верховный суд исключил экс-президента из списка лиц, которым запрещено покидать страну, 72-летний Мушарраф уехал в ОАЭ на лечение. С тех пор он находится в Дубае и, по версии следствия, скрывается от правосудия, уточняет РИА Новости.

Мушарраф пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, он был президентом с июня 2001-го по август 2008 года, напоминает РБК. Мушарраф сложил с себя полномочия президента в августе 2008 года на фоне угрозы импичмента, отказа в поддержке со стороны стран Запада и национальной армии.
120
#госизмена

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