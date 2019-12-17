Липчанин стал призером первенства России по боксу и заработал 200 тысяч рублей (ФОТО)

Евгений Рябцев добился очень значительного успеха.

Исторического успеха, которого наши земляки не знали уже много лет, добился воспитанник липецкой школы бокса Евгений Рябцев. На ринге спортивного комплекса «Гладиатор» в Нальчике он стал серебряным призером первенства России среди молодежи до 22 лет.

Самому Евгений только 18 лет, поэтому он был моложе большинства своих соперников в самой тяжелой весовой категории свыше 91 кг. Тем не менее, на пути к пьедесталу Рябцев одержал три запоминающиеся победы.

Сначала ему выпало сложное испытание встретиться с хозяином соревнований Исламом Тхашугоевым, но липчанин его с честью выдержал. Затем плотных ударов Рябцева не выдержал Дмитрий Фоминых из Нижнего Тагила. Сложный соперник достался в полуфинале – призёр первенства Европы среди юниоров Владислав Муравин из Питера, но и здесь Рябцев добился преимущества.







Финал. Рябцев (в красном) атакует...



В финале нашего боксера ждал уроженец Минусинска (Красноярский край) Марк Петровский, сейчас представляющий Московскую область. Бой с 20-летним оппонентом Рябцев провел на равных, несколько раз удачно атаковал, но благодаря опыту и опыту и хорошей физической готовности соперник все же вынудил судей отдать победу ему.







... И обороняется



К слову, за выигрыш первенства России в тяжелом весе Петровский получил от Федерации бокса России сертификат на 300 тысяч рублей и ключи от новенького автомобиля «KIA Rio». Такие призовые в случае победы достались бы и Рябцеву, но и он не ушел без награды, а получил чек на 200 тысяч рублей.







Евгений Рябцев – воспитанник липецкой ОК СШОР, технику бокса ему прививали заслуженный тренер России Георгий Дроздецкий (увы, умерший в июле этого года) и Сергей Мельников. Сейчас Евгений переехал в Санкт-Петербург, поскольку поступил в училище олимпийского резерва, поэтому в соревнованиях представляет северный регион. Но, справедливости ради, стоит признать, что в городе на Неве гораздо больше перспектив для роста такого таланта, как Евгений Рябцев.



Фото Федерации бокса России.

