Общество

32 минуты назад

Стариков и инвалидов сторожили пьяные охранники

2 513
#охрана
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Стариков и инвалидов сторожили пьяные охранники

ЧОП пришлось ответить за нарушения условий договора в суде.

Администрация бюджетного учреждения «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» через суд наказала своего подрядчика, тульский ЧОП «Партнер», за некорректное исполнение договорных обязательств.

В 2018 году «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» заключил с «Партнером» контракт на охрану территории. Администрация интерната заплатила за услуги тульской организации 528 256 рублей. По условиям договора охранники не могли отлучаться во время дежурства, находиться на объекте в состоянии опьянения. Соблюдали правила не все. На записи камер видеонаблюдения попали сразу несколько фактов нарушения требований контракта. Например, охранники любили по ночам выпить или просто уйти с охраняемой территории. 

Администрация интерната потребовала от «Партнера» уплаты штрафа (10% от контракта - 52 825 рублей), тульская фирма оставила претензию без внимания. Тогда заказчику услуг охраны пришлось обращаться в суд. Когда дело дошло до финальной стадии рассмотрения в суде истец уменьшил свои требования до 5 000 рублей. Суд удовлетворил требование.
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#охрана
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Комментарии (2)

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Саша

17 минут назад
Там видать платили мало поэтому и брали кого попало нормальные ответственные люди за з/п мин.не идут .А куда смотрел нач..охраны?
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Дмитрий

23 минуты назад
Кто со мной ? встречать Новый год 31 декабря в ресторане Магеллан на 2-ом этаже культурно развлекательного комплекса Мегаполис
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