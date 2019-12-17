Стариков и инвалидов сторожили пьяные охранники

ЧОП пришлось ответить за нарушения условий договора в суде.

Администрация бюджетного учреждения «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» через суд наказала своего подрядчика, тульский ЧОП «Партнер», за некорректное исполнение договорных обязательств.



В 2018 году «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» заключил с «Партнером» контракт на охрану территории. Администрация интерната заплатила за услуги тульской организации 528 256 рублей. По условиям договора охранники не могли отлучаться во время дежурства, находиться на объекте в состоянии опьянения. Соблюдали правила не все. На записи камер видеонаблюдения попали сразу несколько фактов нарушения требований контракта. Например, охранники любили по ночам выпить или просто уйти с охраняемой территории.



Администрация интерната потребовала от «Партнера» уплаты штрафа (10% от контракта - 52 825 рублей), тульская фирма оставила претензию без внимания. Тогда заказчику услуг охраны пришлось обращаться в суд. Когда дело дошло до финальной стадии рассмотрения в суде истец уменьшил свои требования до 5 000 рублей. Суд удовлетворил требование.