Липецкий водитель за два месяца накопил штрафов на 130 000 рублей

Он больше 100 раз нарушил правила.



16 декабря в Липецкой области сотрудники ГИБДД, которые сейчас проводят акцию «Должник», задержали за нарушение правил дорожного движения 44-летнего водителя легкового автомобиля. Когда его проверили по базе данных, выяснилось, что за два последних месяца водитель умудрился нарушить правила дорожного движения более 100 раз. Сумма невыплаченных штрафов за эти нарушения составила около 130 тысяч рублей.



«На водителя составлены административные протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ. Автомобиль арестован судебными приставами и изъят», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Теперь водителя ждут крупные траты – по действующему законодательству невыплаченные вовремя штрафы удваиваются.



Кроме того, приставы-исполнители обратились в суд с иском об ограничении права мужчины на управление транспортными средствами. Водитель временно ограничен в выезде за пределы Российской Федерации.



