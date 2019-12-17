Общество

сегодня, 11:01

Липецкий водитель за два месяца накопил штрафов на 130 000 рублей

3 713
#ГИБДД #штрафы
Липецкий водитель за два месяца накопил штрафов на 130 000 рублей

Он больше 100 раз нарушил правила.

16 декабря в Липецкой области сотрудники ГИБДД, которые сейчас проводят акцию «Должник», задержали за нарушение правил дорожного движения 44-летнего водителя легкового автомобиля. Когда его проверили по базе данных, выяснилось, что за два последних месяца водитель умудрился нарушить правила дорожного движения более 100 раз. Сумма невыплаченных штрафов за эти нарушения составила около 130 тысяч рублей.

«На водителя составлены административные протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ.  Автомобиль арестован судебными приставами и изъят», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Теперь водителя ждут крупные траты –  по действующему законодательству невыплаченные вовремя штрафы удваиваются. 

Кроме того, приставы-исполнители обратились в суд с иском об ограничении права мужчины на управление транспортными средствами. Водитель временно ограничен в выезде за пределы Российской Федерации.

3 713
#ГИБДД #штрафы

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Плевать

14 минут назад
Дмитрий, жаны нет, а родители в далёкой крестьянской глуши, что и денежек на поездку не хватит?
ответить

Отпетушитель

28 минут назад
Таких водятлов петушить прямо где поймали!
ответить

Дмитрий

39 минут назад
Буду встречать Новый год 31 декабря в ресторане Магеллан на 2-ом этаже культурно развлекательного комплекса Мегаполис
ответить

Еще в рубрике

Липчанка устроила истерику в горсовете
#аварийное жилье
Липчанка устроила истерику в горсовете

7 минут назад

Общество
Стариков и инвалидов сторожили пьяные охранники
#охрана
2
Стариков и инвалидов сторожили пьяные охранники

32 минуты назад

Общество
В Диком все же появятся высотки?
#градостроительство
23
В Диком все же появятся высотки?

сегодня, 11:20

Общество
Под автопарковки в «Университетском» запланировано 63% мест от градостроительной нормы
#точечная застройка
2
Под автопарковки в «Университетском» запланировано 63% мест от градостроительной нормы

сегодня, 11:03

Общество
Рождаемость в Липецкой области стимулируют рублем
#рождаемость #демография
27
Рождаемость в Липецкой области стимулируют рублем

сегодня, 10:04

Общество
Магазину «Красное&Белое» грозит солидный штраф
#штраф #суд #торговля
29
Магазину «Красное&Белое» грозит солидный штраф

сегодня, 09:51

Общество