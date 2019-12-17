Общество
49 минут назад
Рождаемость в Липецкой области стимулируют рублем
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Правительство выделило региону дополнительные финансы на выплаты многодетным семьям.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между регионами, где плохая ситуация с демографией, субсидий на стимулирование повышения рождаемости. Такая мера поддержки, уверены в кабинете министров, позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2020 году поддержку семей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, направленную на создание условий для повышения рождаемости.
Липецкая область оказалась в списке регионов, где есть проблемы с демографией. Таких в России оказалось 75. Наш регион в рамках распоряжения правительства получит ассигнования из федерального бюджета. Точные объемы дотаций по регионам в документе не указываются. Общий объём средств на софинансирование выплат в 2020 году составит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей из бюджетов субъектов Федерации.
Напомним, 8 344 малыша родились в Липецкой области за десять месяцев 2019 года — на 9,5%, или на 879 новорожденных меньше, чем год назад. В среднем на тысячу жителей Липецкой области пришлось 8,8 новорожденных, тогда как год назад этот показатель составлял 9,6 — такие данные приводит Росстат в ежемесячном исследовании о естественном движении населения в регионах. Умерли в январе-октябре 13 693 человека — на 1,8%, или на 248 меньше прошлогоднего. Однако из-за падения рождаемости естественная убыль населения оказалась выше, чем год назад — 5349 человек, или 5,6 на тысячу населения (в 2018 году — 4 718 человек, или 5 на тысячу населения).
Липецкая область оказалась в списке регионов, где есть проблемы с демографией. Таких в России оказалось 75. Наш регион в рамках распоряжения правительства получит ассигнования из федерального бюджета. Точные объемы дотаций по регионам в документе не указываются. Общий объём средств на софинансирование выплат в 2020 году составит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей из бюджетов субъектов Федерации.
Напомним, 8 344 малыша родились в Липецкой области за десять месяцев 2019 года — на 9,5%, или на 879 новорожденных меньше, чем год назад. В среднем на тысячу жителей Липецкой области пришлось 8,8 новорожденных, тогда как год назад этот показатель составлял 9,6 — такие данные приводит Росстат в ежемесячном исследовании о естественном движении населения в регионах. Умерли в январе-октябре 13 693 человека — на 1,8%, или на 248 меньше прошлогоднего. Однако из-за падения рождаемости естественная убыль населения оказалась выше, чем год назад — 5349 человек, или 5,6 на тысячу населения (в 2018 году — 4 718 человек, или 5 на тысячу населения).
11 840
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