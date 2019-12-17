Общество

49 минут назад

Рождаемость в Липецкой области стимулируют рублем

11 840
#рождаемость #демография
1
Рождаемость в Липецкой области стимулируют рублем

Правительство выделило региону дополнительные финансы на выплаты многодетным семьям.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между регионами, где плохая ситуация с демографией, субсидий на стимулирование повышения рождаемости. Такая мера поддержки, уверены в кабинете министров, позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2020 году поддержку семей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, направленную на создание условий для повышения рождаемости.

Липецкая область оказалась в списке регионов, где есть проблемы с демографией. Таких в России оказалось 75. Наш регион в рамках распоряжения правительства получит ассигнования из федерального бюджета. Точные объемы дотаций по регионам в документе не указываются. Общий объём средств на софинансирование выплат в 2020 году составит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей из бюджетов субъектов Федерации.

Напомним, 8 344 малыша родились в Липецкой области за десять месяцев 2019 года — на 9,5%, или на 879 новорожденных меньше, чем год назад. В среднем на тысячу жителей Липецкой области пришлось 8,8 новорожденных, тогда как год назад этот показатель составлял 9,6 — такие данные приводит Росстат в ежемесячном исследовании о естественном движении населения в регионах. Умерли в январе-октябре 13 693 человека — на 1,8%, или на 248 меньше прошлогоднего. Однако из-за падения рождаемости естественная убыль населения оказалась выше, чем год назад — 5349 человек, или 5,6 на тысячу населения (в 2018 году — 4 718 человек, или 5 на тысячу населения).
11 840
#рождаемость #демография
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Народ

3 минуты назад
Что толку в таких выплатах , если их ( детские ) невозможно получить ! Деньги нужны сейчас и на одежду и на лекарства ! Их просто катастрофически не хватает ! На ни нужно брать ипотеку , под проценты , которые съедят весь этот капитал ! В чем тогда смысл этих детских пособий ? Сейчас многие поняли и не хотят рожать !
ответить

В век роботов

12 минут назад
Говорить о людях.....
ответить

Меньше народу

14 минут назад
Больше кислороду. На земле и так перенаселение-из за Африки и китая. Которые плодятся как кролики.
ответить

Я

15 минут назад
На Земле и так перенаселение, а наше правительство все помогает алкашам плодиться.
ответить

Вася

17 минут назад
Наше дело не рожать, сунул вынул и бежать
ответить

Чип

19 минут назад
Миллиарды в землю закапывают, нам подачки не нужны восстановите ЛТЗ, станкостроительный, зарплату сделайте нормальную.
ответить

Студент

29 минут назад
Хрен вам , а не детей. Я лучше накоплю и в Мюнхен уеду.
ответить

Вот

30 минут назад
В Туле Дёмин по 150 косарей к маткапиалу обещает, а что Артамонов? Если даст50% от маткапитала баы начнут точно рожать!
ответить

Вооо ща алкашня плодиться начнет

32 минуты назад
А умные люди все понимают что будущего просто нет пока у власть ворье) так же как ваш и рубль это просто бумажка
ответить

Взгляд со стороны

34 минуты назад
Это подействует только на тех, кто и так не задумывается о бушующем! Детей ни только родить надо, но и вырастить, обучить и вылечить(если что). А с этим российское государство не помогает!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Магазину «Красное&Белое» грозит солидный штраф
#штраф #суд #торговля
15
Магазину «Красное&Белое» грозит солидный штраф

59 минут назад

Общество
«Записи нет, но можно купить место в очереди в ГИБДД у девочек»
#ГИБДД #регистрация #госуслуги
33
«Записи нет, но можно купить место в очереди в ГИБДД у девочек»

сегодня, 09:35

Общество
В Липецк прибыла последняя партия малой коммунальной техники
#коммунальная техника
22
В Липецк прибыла последняя партия малой коммунальной техники

вчера, 19:22

Общество
«Тоннель желаний» поврежден вандалами
#вандализм
46
«Тоннель желаний» поврежден вандалами

вчера, 16:08

Общество
В Липецкой области электрик застрелил энергетика после чего покончил с собой
#убийство
59
В Липецкой области электрик застрелил энергетика после чего покончил с собой

вчера, 15:47

Общество
В Лебедяни торжественно открыли новый 173-метровый мост через Дон.
#Лебедянь
46
В Лебедяни торжественно открыли новый 173-метровый мост через Дон.

вчера, 15:19

Общество