Магазину «Красное&Белое» грозит солидный штраф

Во время проверки было установление нарушение правил хранения спиртного.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области подало в региональный арбитражный суд иск в адрес ООО «БЕТА-М» (сеть магазинов «Красное&Белое»). Чиновники требуют привлечь компанию к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).Заявление Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области принято к рассмотрению. Судебное заседание назначено на 18 декабря.



Как указано в исковом заявлении, в ходе проведения информационно- аналитического наблюдения 4 июня 2019 года в магазине «Красное&Белое», расположенном на Стаханова, 63, выявлен факт несоблюдения условий хранения вина, установленных изготовителем. Температура в торговом зале в момент осмотра составила +23°С, в то время как температура хранения для представленной алкогольной продукции, рекомендованная производителем, составляет от +5°С до +20°С.



Если суд установит вину администрации магазина, то компании грозит штраф до 300 000 рублей.

