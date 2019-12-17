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Магазину «Красное&Белое» грозит солидный штраф

15 2139
#штраф #суд #торговля
3
Магазину «Красное&Белое» грозит солидный штраф

Во время проверки было установление нарушение правил хранения спиртного.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области подало в региональный арбитражный суд иск в адрес ООО «БЕТА-М» (сеть магазинов «Красное&Белое»). Чиновники требуют привлечь компанию к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).Заявление Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области принято к рассмотрению. Судебное заседание назначено на 18 декабря.

Как указано в исковом заявлении, в ходе проведения информационно- аналитического наблюдения 4 июня 2019 года в магазине «Красное&Белое», расположенном на Стаханова, 63, выявлен факт несоблюдения условий хранения вина, установленных изготовителем. Температура в торговом зале в момент осмотра составила +23°С, в то время как температура хранения для представленной алкогольной продукции, рекомендованная производителем, составляет от +5°С до +20°С.

Если суд установит вину администрации магазина, то компании грозит штраф до 300 000 рублей.
15 2139
#штраф #суд #торговля
3

Комментарии (15)

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Для зашибись

22 минуты назад
Левая продукция в твоей вонючей Пятёрочке и в Карусели....
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Да

23 минуты назад
Большой штраф , может скинемься выручем?
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жительница

25 минут назад
Во всех крупных торговых центрах температура в зале, где хранится алкоголь выше 23 градусов, почему их не штрафуете??????? Рекомендовано - это не обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Гражданин

29 минут назад
Что же чиновники-то такие тупые? Подарите им толковый словарь. Слова рекомендованная и обязательная даже не синонимы.
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А за пальмовый жир

30 минут назад
Че молчат? Ссуки
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Э

33 минуты назад
нашли до чего до....я
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Зоркий

34 минуты назад
В любом магазине вино стоит на полке, а не в холодильнике. То есть за это «нарушение» можно насобирать штрафов в каждом магазине
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зашибись

41 минуту назад
Все знают, что там левая продукция. но никто ее не прикрывает, значит ее курирует кто ???То-тоже
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

44 минуты назад
Ладно-привезут.
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

45 минут назад
Когда это запретили слово- * .
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