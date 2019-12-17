«Записи нет, но можно купить место в очереди в ГИБДД у девочек»

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецкой области Карина. Женщина утверждает, что не может легально пробиться в ГИБДД, чтобы поставить свою новую машину на учет.

-Купила новое транспортное средство и не могу поставить его на учет в ГАИ! Мест для записи просто нет! И не просто в 10-дневный срок, установленный законом, а вообще на месяц вперед! А у дверей ГИБДД стоят девочки, которые предлагают за 3 000 рублей пройти все оформление день в день. Они же и выкупают эти талончики! Почему я должна платить за то, что мне предоставлено законом? А в 10 дней не уложиться - все равно штраф! - жалуется Карина. - Знакомые платили девочкам деньги. Говорят, попасть почти нереально.В УГИБДД по Липецкой области готовы детально рассмотреть ту ситуацию, в которую попала жительница региона. Вместе с этим в региональном управлении ГИБДД уточнили, что постоянно мониторят посредников, то есть «девочек», о которых говорит Карина, и при необходимости возбуждают административное производство и сворачивают их бизнес. И проблем с записью, уверены в УГИБДД, у пользователей портала государственных услуг нет.- Для регистрации транспортных средств граждане имеют возможность подать заявление в ГИБДД в порядке живой очереди и предварительной записи, через сервис управления электронной очередью, по телефонам для консультаций, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг. К примеру, в первую декаду ноября сотрудники межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела приняли 1 379 граждан. 952 человека получили услуги через живую очередь по предварительной записи, 422 — через госуслуги и 5 — по предварительной записи по телефону, - указывает заместитель начальника УГИБДД по Липецкой области Максим Абрамов.В ГИБДД искренне удивились, что у липчанки возникла такая проблема. Не под запись сотрудники инспекции говорят, что их коллеги из регистрационного отдела откровенно скучают на работе — народа на получение услуг мало. Инспекторы дорожного движения не исключают, что проблема Карины — вброс и фейк, чтобы дискредитировать УГИБДД перед новым начальником липецкой полиции. Хотя, в это верится с трудом. Корреспонденты GOROD48 неоднократно пытались пробиться в ГИБДД через госуслуги, но ни одного раза этого не вышло — система на запрос отвечает, что сервис в регионе недоступен.