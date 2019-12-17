Происшествия

сегодня, 08:00

Девушка перебегала дорогу и попала под автомобиль

7 2114
#авария #ГИБДД
3
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Вечером 16 декабря в Липецке на проспекте Мира под колеса автомобиля попала жительница города. ДТП записала камера наблюдения.

Судя по записи девушка пыталась перебежать проспект по регулируемому переходу, когда для водителей уже загорелся зеленый сигнал светофора. К счастью, сбившая ее машина не успела набрать скорость - после удара липчанка встает с асфальта самостоятельно.
7 2114
#авария #ГИБДД
3

Комментарии (7)

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Уж да уж

4 минуты назад
Прохожий, да?! И кто же был на переходе? Эта самоубийца во время движения авто начала выбегать на дорогу.
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Прохожий

11 минут назад
Водитель перед началом движения не убедился в безопасности маневра и не позволил пешеходу освободить проезжую часть. Вина водителя 100%
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кто то

12 минут назад
да тут кто пешком ходит,счетают кто ездит на авто ушлепками.а вы не думали что машина весит несколько тонн...во вторых вас пеших нифига не видно (а когда дожди и снег подавно)особенно бегущих.чем руководствовалась мадам бежавшая через пешеход неизвестно.
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Авто48

18 минут назад
Вчера вечером напротив ост. Свободный Сокол пешеходы уже прошли треть дороги, а ушлепок с тамбовским номером пролетел на красный стоп-линию и остановился почти у зебры. При этом было видно, что он на желтый издалека стал набирать скорость.Такие уроды создают опасные ситуации для всех участников ДД, в том числе, и для других водителей. При этом они куда-то спешат? Нет, просто так они свой статус повышают, пеньки гребаные.
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488

30 минут назад
НУ вобще то еще не загорелся для машин зеленый, был мигающий у пешеходов. а водятлы уже стартуют не дождавшись
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Страшно

47 минут назад
Что таких много бегающих которым плевать на себя и других
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Дура

54 минуты назад
обыкновенная
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