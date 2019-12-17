Девушка перебегала дорогу и попала под автомобиль

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Вечером 16 декабря в Липецке на проспекте Мира под колеса автомобиля попала жительница города. ДТП записала камера наблюдения.



Судя по записи девушка пыталась перебежать проспект по регулируемому переходу, когда для водителей уже загорелся зеленый сигнал светофора. К счастью, сбившая ее машина не успела набрать скорость - после удара липчанка встает с асфальта самостоятельно.

