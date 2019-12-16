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Установлены участники избиения липчанина в 27-м микрорайоне

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#нападение #избиение #задержание
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Установлены участники избиения липчанина в 27-м микрорайоне

Один из участников драки задержан.

11 декабря на улице Стаханова во дворе жилого дома жителя города избили до потери сознания. В распоряжении GOROD48 оказалась видеоапись инцедента, из которой понятно, что жертва и нападавшие прибыли к дому на одной машине, после чего пассажиры избили водителя.

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Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, личности всех участников нападения на таксиста, а водитель «Форда» оказался именно таксистом, установлены. 

- Установлены все участники инцидента. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Один из подозреваемых задержан порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

10 1747
#нападение #избиение #задержание
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Комментарии (10)

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444

6 минут назад
На зону отьедут в камеру на 60 человек,срать по очереди и спать у параши
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ну, уроды

10 минут назад
Как всегда, женщины смелее всех оказались! Редакторы, ошибки в тексте исправьте! ЕГЭ на вас нет! "видеОапись инцЕдента"
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Лена

11 минут назад
это идоры драныее
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кк

19 минут назад
Это Бредика опустили, он таксует там
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Что есть то есть

22 минуты назад
Теперь, за условняк денег отбашляет таксисту немеряно,или закроют.
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В натуре

31 минуту назад
Раньше в 90-хх мещеров кидали через одного,без всяких драк.Нынешние торчки слабоваты на развод.
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Таксист

35 минут назад
Пассажиры- одни наркоманы солевые, пи..доры проткнутые.
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По ходу

35 минут назад
Они кинуть его решили как мещера,да только третий не смог развести красиво,когда двое ушли,вот и весь расклад.
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абыр

39 минут назад
за бычку сам и отхватил
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АДВОКАТ

49 минут назад
Дык это не просто избиение.... Водителю такси заяву написать, если они хотели ключи от машины отобрать или деньги требовали. Это уже угон и ограбление, людишкам в черном можно в жены к зекам угодить на пару лет.
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