Происшествия
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Установлены участники избиения липчанина в 27-м микрорайоне
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Один из участников драки задержан.
11 декабря на улице Стаханова во дворе жилого дома жителя города избили до потери сознания. В распоряжении GOROD48 оказалась видеоапись инцедента, из которой понятно, что жертва и нападавшие прибыли к дому на одной машине, после чего пассажиры избили водителя.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, личности всех участников нападения на таксиста, а водитель «Форда» оказался именно таксистом, установлены.
- Установлены все участники инцидента. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Один из подозреваемых задержан порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, личности всех участников нападения на таксиста, а водитель «Форда» оказался именно таксистом, установлены.
- Установлены все участники инцидента. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Один из подозреваемых задержан порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
10 1747
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ну, уроды
Лена
кк
Что есть то есть
В натуре
Таксист
По ходу
абыр
АДВОКАТ