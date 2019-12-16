Находившийся в федеральном розыске липчанин задержан в Тамбове

Мужчина подозревается в контрабанде наркотиков

Вчера вечером, около одного из кафе на территории Центрального рынка Тамбова сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на 45-летнего мужчину, который им показался подозрительным.



Полицейские проверили мужчину по базам данных и выяснили, что он находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества». Разыскивала его липецкая полиция. Мужчина скрылся от следствия и попытался спрятаться на территории соседнего региона у знакомых.



Полицейскими мужчина был доставлен в отдел полиции, о чем были немедленно информированны инициаторы розыска – коллеги из Липецкой области. За разыскиваемым мужчиной выехали липецкие оперативники, которые доставили его для проведения следственно-оперативных мероприятий по месту совершения преступления, сообщили в УМВД Тамбовской области.





