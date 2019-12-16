Происшествия

21 минуту назад

На улице Горького «ВАЗ» заехал под «Газель»

3 512
#авария #ДТП
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На улице Горького «ВАЗ» заехал под «Газель»

Госпитализирован 54-летний водитель легкового автомобиля.

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Двойное столкновение автомобилей произошло 15 декабря в Липецке  на улице Горького перед перекрестком с улицей Советской.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 54-летний водитель «ВАЗ-21150» въехал под «ГАЗель», а мини-грузовик, в свою очередь, ударил «ВАЗ-21150», за рулем которого сидел 41-летний мужчина. 

В результате ДТП пострадал 54-летний водитель «пятнашки», который был госпитализирован с травмами головы.

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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Ушац!

3 минуты назад
Опять ВАЗ! Без него, я смотрю,ни одна авария не обходится!
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молодой тупняк

5 минут назад
не соблюдал дистанцию, и глазами хлопал.
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Жуть

14 минут назад
* раззявил дебил
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