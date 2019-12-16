На улице Горького «ВАЗ» заехал под «Газель»

Госпитализирован 54-летний водитель легкового автомобиля.

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Двойное столкновение автомобилей произошло 15 декабря в Липецке на улице Горького перед перекрестком с улицей Советской.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 54-летний водитель «ВАЗ-21150» въехал под «ГАЗель», а мини-грузовик, в свою очередь, ударил «ВАЗ-21150», за рулем которого сидел 41-летний мужчина.



В результате ДТП пострадал 54-летний водитель «пятнашки», который был госпитализирован с травмами головы.



