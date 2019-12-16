Общество

26 минут назад

Липчане в «черную пятницу» потратили меньше чем в обычные дни

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#черная пятница #распрожа #падение доходов населения
Липчане в «черную пятницу» потратили меньше чем в обычные дни

Жители нескольких российских городов проигнорировали всемирный день магазинных скидок

Проект «СберДанные» подвел итоги «черной пятницы», которая прошла 29 ноября. Как выяснили специалисты, в этот день в целом по России отметился прирост покупательской активности  на 4,04%. Но, в 16 регионах России в «черную пятницу», когда магазины объявляют большие скидки на товары, покупательская активность не то, что повысилась, а даже снизилась по сравнению со средними расходами в ноябре!

В числе таких регионов и Липецкая область. Причем в Липецкой области снижение оказалось одним из самых существенных (- 2,93% по сравнению со средними расходами в ноябре)  Большее снижение произошло только в соседней Белгородской области (-3,70%), в Волгоградской (-3,81%),  Удмуртии (-4,19), Саратовской  области (-4,60%), Ингушетии (-5,85%).

Лидерами в покупках в «черную пятницу» стала Чечня (+12,14%), Оренбургская область (+9,99%), Дагестан (+9,92)

Фото: ptoday.ru

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#черная пятница #распрожа #падение доходов населения

Комментарии (2)

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Серый

14 минут назад
Цены в белый понедельник такие же как и в чёрную пятницу, МВИДЕО.
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Житель

18 минут назад
А на какой кер покупать то?
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