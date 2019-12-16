Липчане в «черную пятницу» потратили меньше чем в обычные дни

Жители нескольких российских городов проигнорировали всемирный день магазинных скидок

Проект «СберДанные» подвел итоги «черной пятницы», которая прошла 29 ноября. Как выяснили специалисты, в этот день в целом по России отметился прирост покупательской активности на 4,04%. Но, в 16 регионах России в «черную пятницу», когда магазины объявляют большие скидки на товары, покупательская активность не то, что повысилась, а даже снизилась по сравнению со средними расходами в ноябре!



В числе таких регионов и Липецкая область. Причем в Липецкой области снижение оказалось одним из самых существенных (- 2,93% по сравнению со средними расходами в ноябре) Большее снижение произошло только в соседней Белгородской области (-3,70%), в Волгоградской (-3,81%), Удмуртии (-4,19), Саратовской области (-4,60%), Ингушетии (-5,85%).



Лидерами в покупках в «черную пятницу» стала Чечня (+12,14%), Оренбургская область (+9,99%), Дагестан (+9,92)



Фото: ptoday.ru



