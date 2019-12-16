Происшествия
48 минут назад
59-летняя женщина погибла в лобовом столкновении под Липецком
Еще три человека попали в больницу.
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Сегодня утром рядом у села Сухая Лубна Липецкого района произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ-2109» и «Лада Калина».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, 32-летняя женщина-водитель «девятки» выехала на встречную полосу где произошло столкновение с «Калиной».
- В результате ДТП 59-летняя пассажирка «ВАЗ-2109» погибла на месте аварии, - рассказали в пресс-службе УМВД. – Женщину-водителя вместе с 34-летним водителем «Калины» и его 64-летним пассажиром доставили в больницу.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, 32-летняя женщина-водитель «девятки» выехала на встречную полосу где произошло столкновение с «Калиной».
- В результате ДТП 59-летняя пассажирка «ВАЗ-2109» погибла на месте аварии, - рассказали в пресс-службе УМВД. – Женщину-водителя вместе с 34-летним водителем «Калины» и его 64-летним пассажиром доставили в больницу.
Водитель
Водител ь
Алексей