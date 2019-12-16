Происшествия

48 минут назад

59-летняя женщина погибла в лобовом столкновении под Липецком

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#авария #ДТП
59-летняя женщина погибла в лобовом столкновении под Липецком

Еще три человека попали в больницу.

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Сегодня утром рядом у села Сухая Лубна Липецкого района произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ-2109» и «Лада Калина».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии,  32-летняя женщина-водитель «девятки» выехала на встречную полосу где произошло столкновение с «Калиной». 

- В результате ДТП 59-летняя пассажирка «ВАЗ-2109» погибла на месте аварии, - рассказали в пресс-службе УМВД. – Женщину-водителя вместе с 34-летним водителем «Калины» и его 64-летним пассажиром доставили в больницу.

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Водитель

3 минуты назад
Это трасса в международный аэропорт ,заехал в колею и она приведет тебя до место назначения
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Водител ь

5 минут назад
Эта трасса смерти , вчера повесили радары ,а колея на всех полосах как была ,так и остаются,. И что то про машины ,которые улетели в кувет ,молчат
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Алексей

13 минут назад
Очень хорошая женщина погибла!
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