59-летняя женщина погибла в лобовом столкновении под Липецком

Еще три человека попали в больницу.

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Сегодня утром рядом у села Сухая Лубна Липецкого района произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ-2109» и «Лада Калина».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, 32-летняя женщина-водитель «девятки» выехала на встречную полосу где произошло столкновение с «Калиной».



- В результате ДТП 59-летняя пассажирка «ВАЗ-2109» погибла на месте аварии, - рассказали в пресс-службе УМВД. – Женщину-водителя вместе с 34-летним водителем «Калины» и его 64-летним пассажиром доставили в больницу.



