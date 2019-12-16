Общество

сегодня, 10:55

«Раздетый» автомобиль ржавеет в Липецке посреди улицы несколько лет (ФОТО)

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#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
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«Раздетый» автомобиль ржавеет в Липецке посреди улицы несколько лет (ФОТО)

Машина бросается в глаза издали, но ее все равно не утилизируют.

Сгнивший и проржавевший «ВАЗ» несколько лет является «достопримечательностью» улицы Осканова в Липецке.

Мы уже не раз писали о брошенных авто в липецких дворах. По закону выявлять автохлам должны управления городскими округами, но практика нашей редакции показывает, что связь с жителями Липецка ближе у СМИ. Стоило GOROD48 неделю назад кинуть клич, как читатели прислали нам фотографии шести «брошенок» - в среднем, по одной в день.

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У чиновников такой обратной связи зачастую не бывает, но как можно было просмотреть машину на улице Осканова?

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У автомобиля давно сняты все двери, разворочен салон, ржавый руль пугает прохожих. По словам приславших в нашу редакцию фотографии людей, автомобиль ржавеет уже около трех лет – с 2016 года, но до сих пор никто не попытался найти владельца и утилизировать хлам.

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#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
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Комментарии (5)

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Липчанин

21 минуту назад
А зачем вообще существует служба главного смотрителя? Это их прямая обязанность - следить и утилизировать этот хлам. Если сами не справляются, пусть на каждом столбу вешают номер телефона куда неравнодушные граждане могут сообщить о брошенных и разукомплектованных машинах. То есть, если сами не могут работать, пусть организовывают работу среди граждан.
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Разжавела чутка

27 минут назад
Надо обновить краску на ласточке и к путь )))
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А что

28 минут назад
По номерам нельзя найти владельца ???
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авторитет

52 минуты назад
Это уважаемого Бредика тачка
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007

сегодня, 10:58
Номер и задние фонари можно взять
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