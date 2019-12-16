«Раздетый» автомобиль ржавеет в Липецке посреди улицы несколько лет (ФОТО)

Машина бросается в глаза издали, но ее все равно не утилизируют.

Сгнивший и проржавевший «ВАЗ» несколько лет является «достопримечательностью» улицы Осканова в Липецке.

Мы уже не раз писали о брошенных авто в липецких дворах. По закону выявлять автохлам должны управления городскими округами, но практика нашей редакции показывает, что связь с жителями Липецка ближе у СМИ. Стоило GOROD48 неделю назад кинуть клич, как читатели прислали нам фотографии шести «брошенок» - в среднем, по одной в день.





У чиновников такой обратной связи зачастую не бывает, но как можно было просмотреть машину на улице Осканова?







У автомобиля давно сняты все двери, разворочен салон, ржавый руль пугает прохожих. По словам приславших в нашу редакцию фотографии людей, автомобиль ржавеет уже около трех лет – с 2016 года, но до сих пор никто не попытался найти владельца и утилизировать хлам.





