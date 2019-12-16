НЛМК приглашает липчан в Школу здоровья

В Липецке открывает двери Школа здоровья - совместный проект Новолипецкого металлургического комбината и Росбанка для продвижения здорового образа жизни и повышения качества профилактики хронических заболеваний у сотрудников предприятия и жителей города.

Открытие Школы пройдет 18 декабря на базе поликлиники Новолипецкого медицинского центра (пл. Металлургов, 1) при поддержке социального партнера НЛМК -благотворительного фонда «Милосердие». Принять участие в обучающих мероприятиях сможет каждый желающий. Длительность одного цикла обучения – 6 недель, начало занятий каждый участник может выбрать самостоятельно. С даты открытия Школа будет работать два раза в неделю, в дальнейшем расписание будет меняться с учетом потребностей жителей города.

Для проведения тренингов привлекаются, прошедшие специальное обучение врачи поликлиники, специалисты спорткомплекса «Нептун», а также внешние эксперты, в том числе представители коллегиальных органов Минздрава России. Тематика занятий включает такие темы, как правильное питание, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, достижение полноценного сна, психоэмоциональное равновесие и профилактика эмоционального выгорания, техника правильного дыхания, профилактика лишнего веса, физическая активность и другие.

Первыми участниками Школы здоровья станут ветераны НЛМК и работники предприятия – участники программы «Здоровый выбор», а также члены их семей. В первом квартале 2020 года проект планируется внедрить в Заринске и Старом Осколе, где расположены компании Группы НЛМК.