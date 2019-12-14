7 минут назад
В Липецкой области мокрый снег и до +5
В ближайшие сутки Скандинавский циклон принесет в Липецкую область небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами прогнозируется налипание мокрого снега и гололед, ночью на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят около нуля градусов, что на 6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки – мокрый снег и дождь, ночью гололед и налипание мокрого снега. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
15 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градус мороза.