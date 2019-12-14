Погода в Липецке

7 минут назад

В Липецкой области мокрый снег и до +5

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В Липецкой области мокрый снег и до +5

В ближайшие сутки Скандинавский циклон принесет в Липецкую область небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами прогнозируется налипание мокрого снега и гололед, ночью на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят около нуля градусов, что на 6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Липецкой области облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега, ночью  на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем температура составит от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки – мокрый снег и дождь, ночью гололед и налипание мокрого снега. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла. 

15 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градус мороза.

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