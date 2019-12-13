Предприниматели и глава региона обсудили общий курс взаимодействия

Реализация национальных проектов, направленных на повышение производительности труда, увеличение экспорта и поддержка предпринимательства – эти вопросы стали основными темами встречи главы региона Игоря Артамонова и представителей Липецкого регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области». Встречу провела заместитель председателя правления - исполнительный директор Липецкого РСПП Ольга Митрохина.



«Диалог бизнеса и власти - это дорога с двухсторонним движением. Наша общая задача сделать жизнь в регионе лучше. Так, у нас есть социальная ответственность, но одного этого недостаточно для полноценного перехода на новые рельсы экономического развития: например, у бизнеса до сих пор бывают проблемы с подключением к энергоресурсам. Тема работы с кадрами остается актуальной не первый год. О проблемах, которые хочет озвучить бизнес, и вопросах, которые есть у власти к предпринимателям, необходимо говорить. Только так мы сможем выработать общий курс», - отметил, приветствуя предпринимателей, глава региона Игорь Артамонов.Заботиться о подготовке будущих предпринимателей необходимо со школьной скамьи. Проблема в том, что старшеклассники, строя планы о своем завтрашнем бизнесе, не желают получать знания по истории и обществознанию, плохо понимают принципы экономики – не могут объяснить, что такое бюджет, из чего он формируется, как распределяется. Сейчас в регионе реализуют проекты, которые помогут школьникам разобраться в азах экономики и ее связи с историческими и общественными процессами.Для тех, кто уже занимается бизнесом, актуальной становится подготовка детального бизнес-плана на среднесрочную и долгосрочную перспективы – не у всех получается составить такой проект с детальным обоснованием, почему требуется субсидия и какие задачи она поможет решить, на что предприниматель направит деньги. Между тем, нецелевое использование средств господдержки может привести к штрафу.Еще один вопрос, проанализировать который планируют областные власти – виды поддержки для бизнеса. Самые популярные и востребованные меры – и те, которые не работают: данные помогут разработать программы экономического развития региона. Часть мер перестанут предлагаться бизнесу, по другим могут увеличить расходы. Тогда исчезнет перекос – по некоторым программам предприниматели не могут получить поддержку, по другим лимиты, которые выделены на субсидии и гранты, не выбираются.Нацпроекты задают вектор развития для предприятий, отметила в своем выступлении директор дирекции по связям с государственными организациями ПАО «НЛМК» Марина Иванова. Комбинат уделяет большое внимание защите окружающей среды как в рамках нацпроекта «Экология», так и вне его, эта работа продолжится и в будущем. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» имеет к комбинату косвенное отношение, однако в его рамках новолипецкий шлак становится частью дорог, которые ремонтируются или строятся в регионе.Цифровизация бизнеса позволяет улучшить производительность труда, усилить контроль за рабочими процессами. С помощью цифровых технологий анализируют продажи, запасы, состояние производственных мощностей и операционных процессов. Это, в свою очередь, приводит к качественно новым выводам в отношении продуктов компании, взаимодействия с поставщиками и клиентами, организации процессов. Об опыте внедрения цифровых технологий рассказала председатель правления ООО «УК Центр «Эксперт» Елена Латышева. Чтобы процессы развивались быстрее, необходимо создать платформу для обмена идеями и передачи опыта – еще не все бизнесмены готовы использовать в работе этот инструмент, проблема – в нехватке подготовленных кадров. «Мы начали внедрять эту систему в группе компаний «ТРИО» еще в 2014 году. Сегодня снизили потери по ресурсам, используем «умные» интегрированные системы орошения».«Такие встречи нужны и важны для бизнеса, - сказала, завершая встречу, Ольга Митрохина. – Накануне нового года хочу пожелать и нам, бизнесу, и власти стабильной работы и хорошего сотрудничества».