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В Кремле назвали очень неприятной демографическую ситуацию в России
Ситуация с естественной убылью населения в РФ, которая достигла пика, "очень неприятная", национальный проект в области демографии призван это исправить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь добавил, что нынешний демографический кризис - это "наследие прошедших десятилетий истории нашей страны, которое мы несем сейчас на своих плечах".
"На минимизацию последствий этой демографической ямы и направлен как раз нацпроект в области демографии, и целый набор мер, который призван минимизировать негативные последствия от этого и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака минус в знак плюс в плане роста населения", - заявил Песков.
Ранее Росстат сообщил, что за январь-сентябрь 2019 года зафиксирована естественная убыль населения на 236,9 тысяч человек (против 173,4 тыс. человек в январе-сентябре 2018 года). По данным СМИ, этот год станет рекордным по данному показателю за 11 лет.
В ноябре Счетная палата пришла к выводу, что естественная убыль населения в России ускоряется четвертый год подряд. Данная ситуация является существенной угрозой для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения в РФ, отмечали тогда в СП, сообщает www.interfax.ru