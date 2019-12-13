Спорт

сегодня, 11:22

Тяжеловес из Липецка выиграл первенство Европы по самбо

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#Самбо #Дмитрий Якушев
Тяжеловес из Липецка выиграл первенство Европы по самбо

Дмитрий Якушев заработал вторую "золотую" медаль за пару недель по разным видам спорта.

На прошлой неделе мы писали, что учащийся 44-го лицея Липецка Дмитрий Якушев выиграл первенство России по дзюдо среди юношей до 18 лет.

Но на этом воспитанник ОК СШОР не остановится и теперь взял еще одно «золото» в столице Латвии Риге в чемпионате Европы среди кадетов (юноши и девушки до 16 лет) по самбо.

Самбо и дзюдо – родственные виды спорта, но редко какой спортсмен преуспевает в обоих так, чтобы выигрывать турниры самого высокого уровня. Якушев однако же смог. На рижском ковре он выступал в самой тяжелой и, соответственно. Престижной весовой категории – свыше 84 кг.

В первой схватке он оказался сильнее грека Авраама-Павлоса Мавроматиса - 3:1, а затем превзошел хозяина соревнований Артёма Сапегина из белорусской Орши - 2:0.

Финальный поединок Якушева и украинца Алексея Галаки из Киева завершал программу соревнований, и вызвал особый интерес у зрителей, среди которых немало было уже завершивших свое выступление спортсменов. Под одобрительные крики борцов сборной России Якушев вышел вперед – 2:0, но это шаткое преимущество, поэтому липчанин продолжал атаковать. И на последних секундах провел еще один прием, который судьи оценили в два балла, итог – победа – 4:0 и «золото» Евро!

Галака получил «серебро», а «бронзу» разделили бывший соперник нашего спортсмена Сапегин и Шалва Грушидзе из сборной Грузии.

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Первенство Европы завершилось триумфом сборной России, завоевавшей 20 медалей, из которых 17 – «золотые». Это и неудивительно, ведь техника и правила самообороны без оружия были разработаны в Советском Союзе. Теперь продолжателями славных традиций первых тренеров Анатолия Харлампиева и его сподвижников являются учителя Дмитрия Якушева Игорь Деулин и Станислав Алексеев.

Фото sambo.ru

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#Самбо #Дмитрий Якушев

Комментарии (2)

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Молодец!!!

27 минут назад
Так Держать Дмитрий! Не останавливайся на достигнутом! Вопреки всей липецкой спортивной бюрократии и вороватым чиновникам. САМБО будет жить!
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Дух Лёхи Сокольского

сегодня, 11:28
Какой кабан! Такого только стрелять!
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