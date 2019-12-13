Тяжеловес из Липецка выиграл первенство Европы по самбо

Дмитрий Якушев заработал вторую "золотую" медаль за пару недель по разным видам спорта.

На прошлой неделе мы писали, что учащийся 44-го лицея Липецка Дмитрий Якушев выиграл первенство России по дзюдо среди юношей до 18 лет.

Но на этом воспитанник ОК СШОР не остановится и теперь взял еще одно «золото» в столице Латвии Риге в чемпионате Европы среди кадетов (юноши и девушки до 16 лет) по самбо.

Самбо и дзюдо – родственные виды спорта, но редко какой спортсмен преуспевает в обоих так, чтобы выигрывать турниры самого высокого уровня. Якушев однако же смог. На рижском ковре он выступал в самой тяжелой и, соответственно. Престижной весовой категории – свыше 84 кг.

В первой схватке он оказался сильнее грека Авраама-Павлоса Мавроматиса - 3:1, а затем превзошел хозяина соревнований Артёма Сапегина из белорусской Орши - 2:0.

Финальный поединок Якушева и украинца Алексея Галаки из Киева завершал программу соревнований, и вызвал особый интерес у зрителей, среди которых немало было уже завершивших свое выступление спортсменов. Под одобрительные крики борцов сборной России Якушев вышел вперед – 2:0, но это шаткое преимущество, поэтому липчанин продолжал атаковать. И на последних секундах провел еще один прием, который судьи оценили в два балла, итог – победа – 4:0 и «золото» Евро!

Галака получил «серебро», а «бронзу» разделили бывший соперник нашего спортсмена Сапегин и Шалва Грушидзе из сборной Грузии.







Первенство Европы завершилось триумфом сборной России, завоевавшей 20 медалей, из которых 17 – «золотые». Это и неудивительно, ведь техника и правила самообороны без оружия были разработаны в Советском Союзе. Теперь продолжателями славных традиций первых тренеров Анатолия Харлампиева и его сподвижников являются учителя Дмитрия Якушева Игорь Деулин и Станислав Алексеев.



Фото sambo.ru

