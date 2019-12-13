Общество
41 минуту назад
Липецкая молодежь имеет хорошую привычку – копить деньги
8 353
Липецкая область в ТОП-10 регионов, где молодые люди не тратят все, что зарабатывают
По данным исследований крупного банка, половина работающих россиян до 30 лет, которые откладывают деньги, имеют сбережения в наличных, чем опровергают миф о финансовой беспечности молодежи.
«Как показало исследование, 70% молодых работающих людей делают сбережения регулярно или от случая к случаю. Чаще всего они откладывают деньги на «черный день», что также не соответствует устоявшемуся стереотипу. Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают повышенную финансовую ответственность нынешних молодых. Хотя они, по мнению специалистов, могли бы и больше вкладывать в долгосрочные инвестиционные инструменты»
…как показал опрос, проведенный в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек, только 30% работающих россиян в возрасте 18–30 лет тратят всё, что получают. Более трети опрошенных (36%) сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, а еще 34% стараются делать это на регулярной основе. Таким образом, доля тех, кто имеет накопления, среди работающей молодежи составляет 70%.
Самая высокая доля «сберегателей» проживает в Санкт-Петербурге, говорится в исследовании. В топ-10 городов по этому признаку вошли также Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень и Рязань (города расположены в порядке убывания)».
Больше всего молодых россиян, почти четверть, откладывают на «черный день», что является еще одним опровержением устоявшихся стереотипов. Они откладывают на случай лишения рабочего места, аварии, болезни. 17% откладывают на покупку квартиры, 16% на путешествия и отдых, 12% - на приобретение машины. 7% откладывают на инвестиции, а 4% - на будущую пенсию.
50% участников исследования копят наличными, причем собирают деньги в так называемую бивалютную корзину. 83%- в рублях, 11% - в долларах, 6% - в евро.
«Как показало исследование, 70% молодых работающих людей делают сбережения регулярно или от случая к случаю. Чаще всего они откладывают деньги на «черный день», что также не соответствует устоявшемуся стереотипу. Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают повышенную финансовую ответственность нынешних молодых. Хотя они, по мнению специалистов, могли бы и больше вкладывать в долгосрочные инвестиционные инструменты»
…как показал опрос, проведенный в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек, только 30% работающих россиян в возрасте 18–30 лет тратят всё, что получают. Более трети опрошенных (36%) сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, а еще 34% стараются делать это на регулярной основе. Таким образом, доля тех, кто имеет накопления, среди работающей молодежи составляет 70%.
Самая высокая доля «сберегателей» проживает в Санкт-Петербурге, говорится в исследовании. В топ-10 городов по этому признаку вошли также Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень и Рязань (города расположены в порядке убывания)».
Больше всего молодых россиян, почти четверть, откладывают на «черный день», что является еще одним опровержением устоявшихся стереотипов. Они откладывают на случай лишения рабочего места, аварии, болезни. 17% откладывают на покупку квартиры, 16% на путешествия и отдых, 12% - на приобретение машины. 7% откладывают на инвестиции, а 4% - на будущую пенсию.
50% участников исследования копят наличными, причем собирают деньги в так называемую бивалютную корзину. 83%- в рублях, 11% - в долларах, 6% - в евро.
8 353
да уж
Каток
хахаха
Глубоководная Такса.
хахаха
Антошка с ложкой
весёлый
007