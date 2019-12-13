Общество

41 минуту назад

Липецкая молодежь имеет хорошую привычку – копить деньги

8 353
#финансы #накопления
Липецкая молодежь имеет хорошую привычку – копить деньги

Липецкая область в ТОП-10 регионов, где молодые люди не тратят все, что зарабатывают

По данным исследований крупного банка, половина работающих россиян до 30 лет, которые откладывают деньги, имеют сбережения в наличных, чем опровергают миф о финансовой беспечности молодежи.

«Как показало исследование, 70% молодых работающих людей делают сбережения регулярно или от случая к случаю. Чаще всего они откладывают деньги на «черный день», что также не соответствует устоявшемуся стереотипу. Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают повышенную финансовую ответственность нынешних молодых. Хотя они, по мнению специалистов, могли бы и больше вкладывать в долгосрочные инвестиционные инструменты»

…как показал опрос, проведенный в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек, только 30% работающих россиян в возрасте 18–30 лет тратят всё, что получают. Более трети опрошенных (36%) сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, а еще 34% стараются делать это на регулярной основе. Таким образом, доля тех, кто имеет накопления, среди работающей молодежи составляет 70%.

Самая высокая доля «сберегателей» проживает в Санкт-Петербурге, говорится в исследовании. В топ-10 городов по этому признаку вошли также Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень и Рязань (города расположены в порядке убывания)».

Больше всего молодых россиян, почти четверть, откладывают на «черный день», что является еще одним опровержением устоявшихся стереотипов. Они откладывают на случай лишения рабочего места, аварии, болезни. 17% откладывают на покупку квартиры, 16% на путешествия и отдых, 12% - на приобретение машины. 7% откладывают на инвестиции, а 4% - на будущую пенсию.

50% участников исследования копят наличными, причем собирают деньги в так называемую бивалютную корзину.  83%- в рублях, 11% - в долларах, 6% - в евро.

8 353
#финансы #накопления

Комментарии (8)

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да уж

7 минут назад
И в 18-м на крузаках катаются,наверное,тоже заработали и отложили на него))))
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Каток

9 минут назад
У нас у малолетних мгеровских засранцев есть привычка агитировать жопой за единоворов ради вонючей инодрочиловки!
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хахаха

12 минут назад
родители уже по горло нагребли,вот и дети к 30 уже с приданным. У кухаркиной все 6 уже с кубашками?
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Глубоководная Такса.

12 минут назад
Чушь какая. Очень удобно делать сбережения, когда родители все тянут.
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хахаха

14 минут назад
и когда успели всё: до 22 лет отучиться,работу найти и сбережения сделать? Думаю,мы знаем чьи это дети. У них и жены становятся необыкновенными бизнесвуманами,покруче зарабатывающие мужей.
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Антошка с ложкой

16 минут назад
Автор статьи, наверное, вчера перекурил после пьянки?
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весёлый

22 минуты назад
Кто писал статью,наверное угораешь до сих пор,Вы там держитесь наверное за живот от смеха, а мы живём в той стране где сказали ,вы там держитесь, денег нет
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007

24 минуты назад
Ды этдааааааа
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