Фермерский рынок “Чеснок” представляет полезные и натуральные продукты собственного производства

Открылся фермерский рынок “Чеснок”, расположенный в новом торговом центре “Атмосфера” по адресу ул. Белана, 10А.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!





В торговом центре Атмосфера 7 декабря в 12:00 состоялось торжественное открытие фермерского рынка “Чеснок”. Мероприятие включало в себя развлекательную программу, как для взрослых, так и для детей: раздавали сладкую вату, рисовали бесплатный аквагрим, проводилось анимационное шоу, дегустация сыров, рыбы и ухи, а также розыгрыш подарков от торговых партнеров.





В последнее время большим спросом у покупателей пользуются фермерские товары. И это не случайно, ведь продукция местных производителей наиболее часто ассоциируется с натуральностью, высоким качеством и доступной ценой. Рынок “Чеснок” приглашает покупателей за продуктами собственного производства. К новогоднему столу вы подберете любой продукт, ведь на наших прилавках представлен широкий ассортимент натуральных изделий: сыры, колбасы, молоко, мясо, рыба, овощи и фрукты, сладости и сухофрукты.





На рынке действуют различные скидки и акции, проводятся дегустации.

Каждое воскресенье для наших любимых маленьких покупателей разыгрывается анимационное развлекательное мероприятие, бесплатный аквагрим и многое другое*.





Фермерский рынок “Чеснок” приглашает к сотрудничеству арендаторов с различными направлениями деятельности: фермеров и производителей продуктов питания.

На территории торгового центра «Атмосфера» располагается удобная парковка и подземный отапливаемый паркинг, который можно долгосрочно арендовать всего за 3000 рублей в месяц.





Рынок “Чеснок” - это торговое пространство со свежей и вкусной продукцией. Оно сочетает в себе низкие цены на товары повседневного спроса, стильный дизайн торговой площадки и вежливых продавцов, которые всегда помогут в вашем выборе.

В преддверии новогодних праздников в торговом центре «Атмосфера» состоится развлекательное мероприятие для детей. В программу проведения праздника включены главные зимние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка, а также герои мультфильма «Холодное сердце» Эльза и Фьек*! Ждем Вас в 13:00 по адресу Белана, 10а.





Режим работы рынка “Чеснок” с 8:00 до 19:00 (без перерыва и выходных).

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