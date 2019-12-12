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Бывший мэр признался в коррупции
Глава города брал взятки.
Задержанный 11 декабря экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев признал свою вину в получении взятки и заявил о сотрудничестве со следствием, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на собственные источники.
- Защита бывшего мэра будет просить о подписке о невыезде или домашнем аресте. У Тефтелева серьезное заболевание, он не сможет находиться в СИЗО. Для отбытия домашнего ареста у него есть жилплощадь в Челябинске, - пишет издание.
Сегодня, 12 декабря, его доставят в суд для избрания меры пресечения. Уголовное дело в отношении Тефтелева было возбуждено по поводу получения им взятки за заключение контракта на строительство школы и детсада в «Парковом». Однако следствие также располагает данными о том, что откаты были и за другие строительные контракты, речь может идти о суммах в сотни миллионов рублей, пишет издание «74.ru».
- Защита бывшего мэра будет просить о подписке о невыезде или домашнем аресте. У Тефтелева серьезное заболевание, он не сможет находиться в СИЗО. Для отбытия домашнего ареста у него есть жилплощадь в Челябинске, - пишет издание.
Сегодня, 12 декабря, его доставят в суд для избрания меры пресечения. Уголовное дело в отношении Тефтелева было возбуждено по поводу получения им взятки за заключение контракта на строительство школы и детсада в «Парковом». Однако следствие также располагает данными о том, что откаты были и за другие строительные контракты, речь может идти о суммах в сотни миллионов рублей, пишет издание «74.ru».