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Бывший мэр признался в коррупции

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#коррупция #откат #строительство
Бывший мэр признался в коррупции

Глава города брал взятки.

Задержанный 11 декабря экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев признал свою вину в получении взятки и заявил о сотрудничестве со следствием, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на собственные источники.

- Защита бывшего мэра будет просить о подписке о невыезде или домашнем аресте. У Тефтелева серьезное заболевание, он не сможет находиться в СИЗО. Для отбытия домашнего ареста у него есть жилплощадь в Челябинске, - пишет издание.

Сегодня, 12 декабря, его доставят в суд для избрания меры пресечения. Уголовное дело в отношении Тефтелева было возбуждено по поводу получения им взятки за заключение контракта на строительство школы и детсада в «Парковом». Однако следствие также располагает данными о том, что откаты были и за другие строительные контракты, речь может идти о суммах в сотни миллионов рублей, пишет издание «74.ru».
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#коррупция #откат #строительство

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