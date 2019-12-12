В России

11 минут назад

Белорусский олигарх будет греть Украину российским углем

33
#поставка #уголь #квота #Украина
Белорусский олигарх будет греть Украину российским углем

Представитель союзного государства стал основным поставщиком топлива.

NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. т российского угля на Украину. Ранее уголь из России продавали сами производители, получая разрешения Минэкономразвития, сообщает РБК.

Компания NT Marine может поставить более 600 тысяч тонн коксующегося и энергетического угля из России на Украину в декабре 2019 года. Указанный объем угля составляет чуть менее 50% от всех поставок. При текущих ценах на угoль ($85-100 за тонну) выручка NT Marine в случае поставок рoссийского угля в течение года может составить $50 млн.

Информацию о связи NT Marine и Воробья подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец, пишет «Лента». По его данным, NT Marine будет зарабатывать по схеме «цена тонны угля на станции потребителя плюс 10 долларов». Он также добавил, что белорусский олигарх поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого называют кумом российского президента Владимира Путина.
33
#поставка #уголь #квота #Украина

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На авианосце произошел пожар
#пожар #крейсер
На авианосце произошел пожар

26 минут назад

В России
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
#похороны
1
В Москве прощаются с Юрием Лужковым

сегодня, 11:13

В России
Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз
#штраф #проверка #бизнес
Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз

сегодня, 11:04

В России
Россию лишат части «Байконура»
#космодром #земля #договор
Россию лишат части «Байконура»

сегодня, 10:57

В России
ТНТ использовал сериал с президентом как пиар-ход
#пиар #Зеленский
ТНТ использовал сериал с президентом как пиар-ход

сегодня, 10:28

В России
Найдены «черные ящики» разбившегося вертолета
#авиакатастрофа #вертолет
Найдены «черные ящики» разбившегося вертолета

сегодня, 10:19

В России