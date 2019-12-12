В России
11 минут назад
Белорусский олигарх будет греть Украину российским углем
Представитель союзного государства стал основным поставщиком топлива.
NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. т российского угля на Украину. Ранее уголь из России продавали сами производители, получая разрешения Минэкономразвития, сообщает РБК.
Компания NT Marine может поставить более 600 тысяч тонн коксующегося и энергетического угля из России на Украину в декабре 2019 года. Указанный объем угля составляет чуть менее 50% от всех поставок. При текущих ценах на угoль ($85-100 за тонну) выручка NT Marine в случае поставок рoссийского угля в течение года может составить $50 млн.
Информацию о связи NT Marine и Воробья подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец, пишет «Лента». По его данным, NT Marine будет зарабатывать по схеме «цена тонны угля на станции потребителя плюс 10 долларов». Он также добавил, что белорусский олигарх поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого называют кумом российского президента Владимира Путина.
Компания NT Marine может поставить более 600 тысяч тонн коксующегося и энергетического угля из России на Украину в декабре 2019 года. Указанный объем угля составляет чуть менее 50% от всех поставок. При текущих ценах на угoль ($85-100 за тонну) выручка NT Marine в случае поставок рoссийского угля в течение года может составить $50 млн.
Информацию о связи NT Marine и Воробья подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец, пишет «Лента». По его данным, NT Marine будет зарабатывать по схеме «цена тонны угля на станции потребителя плюс 10 долларов». Он также добавил, что белорусский олигарх поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого называют кумом российского президента Владимира Путина.