В России
27 минут назад
На авианосце произошел пожар
Огонь вспыхнул на крейсере «Кузнецов».
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка». Площадь пожара составляет 600 кв.м. ТАСС со ссылкой на врачей сообщил о шести пострадавших, один из которых тяжелом состоянии.
В момент начала пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" находились не только гражданские специалисты, которые ремонтируют корабль, но и военные. Как сообщает «Мурманский вестник», удалось спасти семь человек. Из них последним вывели с крейсера капитана-лейтенанта. Продолжаются поиски сотрудника судоремонтного завода. Прервав личный прием граждан, на место ЧП выехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Пожар на крейсере начался в энергоотсеке во время сварочных работ. Пожарные получили сигнал о возгорании в 10:49, напоминает «Интерфакс». Сначала предполагалось, что в отсеке горит дизельное топливо, затем оказалось, что горят электрокабели. Во время согласованных сварочных работ окалина попала на нижние палубы, где находилось не убранное демонтированное оборудование и горючие жидкости.
В момент начала пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" находились не только гражданские специалисты, которые ремонтируют корабль, но и военные. Как сообщает «Мурманский вестник», удалось спасти семь человек. Из них последним вывели с крейсера капитана-лейтенанта. Продолжаются поиски сотрудника судоремонтного завода. Прервав личный прием граждан, на место ЧП выехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Пожар на крейсере начался в энергоотсеке во время сварочных работ. Пожарные получили сигнал о возгорании в 10:49, напоминает «Интерфакс». Сначала предполагалось, что в отсеке горит дизельное топливо, затем оказалось, что горят электрокабели. Во время согласованных сварочных работ окалина попала на нижние палубы, где находилось не убранное демонтированное оборудование и горючие жидкости.