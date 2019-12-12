Бизнес

51 минуту назад

В Липецке выберут лучших лидеров малого и среднего бизнеса – 2019

135
#конкурс
1
В Липецке выберут лучших лидеров малого и среднего бизнеса – 2019

Награждение победителей областного публичного конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса» пройдет 20 декабря 2019 года в отеле Mercure.

Конкурс направлен на признание достижений состоявшихся предпринимателей-бизнесменов, которые вдохновляют других собственным примером, создают рабочие места, внедряют инновации.

В конкурсе примут участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые готовы побороться за почетное звание «Лидер малого и среднего бизнеса».

Награждение победителей будет проводиться по семи основным номинациям в сферах: торговли, общественного питания, строительства, производства, сельского хозяйства, туризма и спортивно-оздоровительной деятельности.

Кроме того, руководители предпринимательских структур имеют возможность проявить себя и по дополнительным номинациям: «Бизнес-инновация», «За производство новых товаров», «Молодое поколение выбирает бизнес», «Деловая репутация», «Семейный бизнес» и другим.

Конкурсная комиссия будет оценивать участников по таким критериям, как вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета, благотворительность, создание новых рабочих мест, повышение квалификации персонала, средняя заработная плата и др. Победителем станет участник, набравший наибольшую сумму баллов.

Конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса» стал традиционным, организатором конкурса выступает управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области.

Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе можно на сайте: лидербизнеса48.рф

"PR"

135
#конкурс
1

Еще в рубрике

КОЛБАСЫ «ЧЕРНЫШЕВОЙ» - СДЕЛАНЫ ТОЛЬКО ИЗ МЯСА
КОЛБАСЫ «ЧЕРНЫШЕВОЙ» - СДЕЛАНЫ ТОЛЬКО ИЗ МЯСА

10.12.2019 08:00

Бизнес
Назови Лисёнка и получи iPhone под ёлку!
Назови Лисёнка и получи iPhone под ёлку!

09.12.2019 08:00

Бизнес
ТРЦ «Малибу» устроил «Охоту за подарками»
6
ТРЦ «Малибу» устроил «Охоту за подарками»

05.12.2019 14:45

Бизнес
Volkswagen: внедорожники, которые вызывают привыкание
#Автоимпорт #ФольксвагенЛипецк
10
Volkswagen: внедорожники, которые вызывают привыкание

04.12.2019 08:00

Бизнес
Сахарным заводам предложат отказаться от грузовиков в пользу вагонов
Сахарным заводам предложат отказаться от грузовиков в пользу вагонов

04.12.2019 08:00

Бизнес
Липецк прогремел на всю Россию…
Липецк прогремел на всю Россию…

03.12.2019 08:00

Бизнес