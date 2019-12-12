В Липецке выберут лучших лидеров малого и среднего бизнеса – 2019

Награждение победителей областного публичного конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса» пройдет 20 декабря 2019 года в отеле Mercure.

Конкурс направлен на признание достижений состоявшихся предпринимателей-бизнесменов, которые вдохновляют других собственным примером, создают рабочие места, внедряют инновации.

В конкурсе примут участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые готовы побороться за почетное звание «Лидер малого и среднего бизнеса».

Награждение победителей будет проводиться по семи основным номинациям в сферах: торговли, общественного питания, строительства, производства, сельского хозяйства, туризма и спортивно-оздоровительной деятельности.

Кроме того, руководители предпринимательских структур имеют возможность проявить себя и по дополнительным номинациям: «Бизнес-инновация», «За производство новых товаров», «Молодое поколение выбирает бизнес», «Деловая репутация», «Семейный бизнес» и другим.

Конкурсная комиссия будет оценивать участников по таким критериям, как вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета, благотворительность, создание новых рабочих мест, повышение квалификации персонала, средняя заработная плата и др. Победителем станет участник, набравший наибольшую сумму баллов.

Конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса» стал традиционным, организатором конкурса выступает управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области.

Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе можно на сайте: лидербизнеса48.рф

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