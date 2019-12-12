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В Москве прощаются с Юрием Лужковым
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Бывшего мэра столицы похоронят на Новодевичьем кладбище.
В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя. В храм приехала вдова умершего Елена Батурина и две его дочери, сообщают «Вести». Отпевание совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Елена Батурина и дочери Лужкова сели в первом ряду у его гроба и принимают соболезнования друзей, коллег и близких.
В храм продолжают идти люди, они приносят цветы и ставят свечи за упокой. На церемонию пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков, бывший первый заместитель Лужкова в правительстве Москвы Владимир Ресин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие.
Гроб с покойным закрыт и накрыт государственным флагом. Он расположен в центре храма напротив царских врат и алтаря. Возле него стоит постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова, уточняет «Москва 24». Похороны состоятся в сегодня же на Новодевичьем кладбище.
Государственный деятель, руководивший Москвой более 18 лет, Лужков скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря после кардиохирургической операции, напоминает «Интерфакс». Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина. Доктор химических наук, автор научных работ и изобретений. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года. На этом посту он находился до 28 сентября 2010 года, пока указ о его смещении в связи с потерей доверия на подписал тогдашний президент, а нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев.
В храм продолжают идти люди, они приносят цветы и ставят свечи за упокой. На церемонию пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков, бывший первый заместитель Лужкова в правительстве Москвы Владимир Ресин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие.
Гроб с покойным закрыт и накрыт государственным флагом. Он расположен в центре храма напротив царских врат и алтаря. Возле него стоит постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова, уточняет «Москва 24». Похороны состоятся в сегодня же на Новодевичьем кладбище.
Государственный деятель, руководивший Москвой более 18 лет, Лужков скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря после кардиохирургической операции, напоминает «Интерфакс». Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина. Доктор химических наук, автор научных работ и изобретений. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года. На этом посту он находился до 28 сентября 2010 года, пока указ о его смещении в связи с потерей доверия на подписал тогдашний президент, а нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев.
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