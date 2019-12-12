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сегодня, 11:04
Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз
Не выполняешь предписания — плати.
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщают «Известия». Кроме того, новый КоАП предусматривает увеличение ответственности самих проверяющих.
Так, за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания контролирующего органа физические лица будут вынуждены платить от пяти до семи тысяч рублей вместо нынешних 300-500, должностные — 50-70 тысяч (сейчас — от одной до двух тысяч), индивидуальные предприниматели — 25-40 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц в будущем может достигать 500 тысяч рублей вместо нынешних 20. За повторное невыполнение обновленным КоАП предписан штраф 20-40 тысяч рублей для физических лиц, 50-70 тысяч для индивидуальных предпринимателей, 100-150 тысяч или дисквалификация на срок от одного до трех лет для должностных лиц и 1-2 миллиона рублей для юридических лиц.
В проекте повышены и другие санкции, а по некоторым пунктам они могут быть смягчены. Например, за нарушение требований к ведению образовательной деятельности предполагается снижение размера штрафа до 100 тысяч рублей для юрлиц (сейчас — максимум 200 тысяч), уточняет «Лента».
Алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин полагает, что за авторами поправок, согласно которым суммы штрафов для бизнеса могут увеличить в десятки раз, стоят «люди в погонах» и что данное новшество не слишком соотносится с заявлениями российского руководства, пишет ИА REGNUM.
Так, за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания контролирующего органа физические лица будут вынуждены платить от пяти до семи тысяч рублей вместо нынешних 300-500, должностные — 50-70 тысяч (сейчас — от одной до двух тысяч), индивидуальные предприниматели — 25-40 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц в будущем может достигать 500 тысяч рублей вместо нынешних 20. За повторное невыполнение обновленным КоАП предписан штраф 20-40 тысяч рублей для физических лиц, 50-70 тысяч для индивидуальных предпринимателей, 100-150 тысяч или дисквалификация на срок от одного до трех лет для должностных лиц и 1-2 миллиона рублей для юридических лиц.
В проекте повышены и другие санкции, а по некоторым пунктам они могут быть смягчены. Например, за нарушение требований к ведению образовательной деятельности предполагается снижение размера штрафа до 100 тысяч рублей для юрлиц (сейчас — максимум 200 тысяч), уточняет «Лента».
Алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин полагает, что за авторами поправок, согласно которым суммы штрафов для бизнеса могут увеличить в десятки раз, стоят «люди в погонах» и что данное новшество не слишком соотносится с заявлениями российского руководства, пишет ИА REGNUM.