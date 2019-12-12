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Россию лишат части «Байконура»

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#космодром #земля #договор
Россию лишат части «Байконура»

Казахстан заявил свои права на землю.

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, сообщает РИА Новости.

Речь идет о четырех земельных участках в Кызылординской области. Они будут перераспределены для строительства международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай", железной дороги Алма-Ата - Москва, линейной части газопровода "Бейнеу - Шымкент" и развития поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области.

Протокол был подписан подписан 9 ноября 2017 года в рамках XIV форума по региональному сотрудничеству между Казахстаном и Россией с участием президентов двух стран в Челябинске. 6 ноября 2019 года он был ратифицирован Мажилисом (нижней палатой парламента) Казахстана. Теперь документ поступит на подпись президенту Казахстана, напоминает ТАСС.

Комплекс "Байконур" Россия арендует у Казахстана. Комплекс состоит из города Байконур и одноименного космодрома. В городе проживает более 76,5 тыс. человек, из них около 60% - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана, уточняет «Интерфакс». В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок. Казахстан в Байконуре имеет специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и министерствами.
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#космодром #земля #договор

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