Липецкие школьники напишут «Диктант Победы»

Патриотическая акция состоится 17 декабря.

В день единых действий, 17 декабря, в рамках городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе — 75!» во всех школах Липецка напишут «Диктант Победы». Присоединиться к акции смогут родители и педагоги учеников, сообщили в департаменте образования администрации Липецка. Для участия в «Диктанте Победе» взрослым нужно будет подать заявку руководству школы.



- «Диктант Победы» проводится для того, чтобы повысить историческую грамотность школьников и сохранить память о Великой Отечественной войне, чтобы дети в канун 75-летия Победы чувствовали себе сопричастными судьбе города, области, государства, - отметили в департаменте образования мэрии Липецка.



«Диктант Победы» проводится в форме исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. Текст «Диктанта Победы» разработан городским сообществом учителей истории и обществознания. Участвовать в акции смогут все школьники - с первого по одиннадцатый класс. Победители «Диктанта», то есть участники набравшие максимальное количество баллов, определяются на уровне образовательного учреждения и награждаются дипломами победителей.